¡No lo soportan! Vecina de Nicola Porcella puso en venta su departamento para no vivir junto a él

Nicola Porcella regresó de su lujoso viaje a Doha, Qatar, para presenciar algunos de los partidos del Mundial 2022. En su retorno a Perú, el chico reality acudió a “América hoy” para contestar algunas preguntas sobre su vida personal. En esa línea, el modelo fue cuestionado respecto al malestar que tenían varios de sus vecinos con él debido a las ruidosas fiestas que organiza en su departamento.

Ahí, la expareja de Angie Arizaga se animó a contar un hilarante episodio sobre su convivencia con una de sus vecinas. Resultó que la mujer puso en venta su inmueble para no vivir junto a Nicola. Al ver que no estaba más en su vivienda, pensó que se había mudado y quitó el anuncio, pero lo cierto es que Nicola solo se encontraba de viaje. “ La vecina que siempre se queja estaba vendiendo su departamento y un día llego y ya había sacado el letrero . Le pregunto al portero y me dice que pensaba que me iba a ir a vivir a México. Yo le dije que me quedo y otra vez lo puso en venta”, señaló entre risas.