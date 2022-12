Lucho Cáceres: ¿por qué el actor ya no considera a Renzo Schuller y Gian Piero Díaz sus amigos?

El nombre de Lucho Cáceres se ha adueñado de las portadas de espectáculos tras su reciente victoria legal contra Magaly Medina luego de que le interpusiera una demanda por difamación debido a los calificativos que usó la conductora para referirse a su persona en su tribuna de ATV.

El actor del elenco de “De vuelta al barrio” visitó el set de Moloko Podcast, programa de streaming conducido por Carlos Orozco, no solo para referirse a cómo sobrellevó su enfrentamiento legal con la ‘Urraca’, sino también a condenar la “invasión a la privacidad” que reciben figuras públicas como él por ser parte del mundo del entretenimiento.

¿Lucho Cáceres aborrece a la prensa de espectáculos?

El artista justificó las reacciones poco afortunadas de algunas figuras públicas para con miembros de la prensa de espectáculos. Asimismo, indicó que, cuando ocurren este tipo de incidentes, los comunicadores suelen ser victimizados.

“Ahora resulta que a la prensa y a los reporteros no les puedes decir nada, son inmaculados. No le puedes decir: ‘¿No me puedes hacer preguntas más inteligentes?’, y eso que no soy hincha de nuestro amigo (Gian Marco). Y lo peor es que la gente cree que eso le debemos al público. Lo único que un actor le debe a su público es una buena actuación”, sostuvo en un inicio Lucho Cáceres.

“No victimicemos (...) Está cumpliendo su trabajo, pobrecito, tiene que comer”, dijo el actor en alusión al discurso que suele utilizarse para defender al periodista cuando es atacado por una personalidad de la farándula.

¿Por qué Lucho Cáceres ya no es amigo de Renzo Schuller y Gian Piero Díaz?

En esa instancia, recordó a Gian Piero Díaz y Renzo Schuller, quienes en su momento le dieron una respuesta similar cuando él criticó al reality de competencia que lideraban en ATV. Este hecho le costó su amistad con los presentadores.

“ A mí me lo han dicho conductores que ganan 40.000 dólares cuando los he criticado por trabajar en ‘Combate’. Hasta ese momento, eran mis amigos ”, precisó.

“Después nos hemos encontrado y me han dicho: ‘Lucho, tú no sabes todo lo que hay detrás de eso, de las familias. Uno tiene que trabajar, yo voy a tener otro hijo’. Yo me quedé (sorprendido) y creo que hasta le dije sorry (perdón)”, señaló entre risas.