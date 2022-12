Fabrizio Aguilar critica el poco respaldo de Lima a las protestas: “Qué pena das, limeño”

Las figuras del panorama artístico nacional no han sido ajenas a la coyuntura político-social que vive el país y se han pronunciado mediante sus redes sociales. Uno de los últimos casos fue el de Fabrizio Aguilar, director de cine, quien utilizó su cuenta de Facebook para dejar un duro mensaje contra la sociedad limeña. El cineasta cuestionó el poco respaldo que viene demostrando la capital hacia la gente del interior del territorio peruano.

Como se sabe, en Ayacucho, Andahuaylas, Apurímac y otras regiones, las protestas se radicalizaron en las últimas horas, por lo que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas salieron a tomar el control del orden interno. Sin embargo, esto generó que la cantidad de muertos siga creciendo hasta el punto de casi llegar a las dos decenas.

Fabrizio Aguilar lamenta la poca ayuda limeña en las protestas

Por ello, Fabrizio Aguilar decidió arremeter contra los habitantes de la capital, quienes en los últimos días se volcaron a las redes sociales para repudiar los actos vandálicos, pero también para criticar el legítimo derecho a la protesta de los compatriotas en provincia.

Fabrizio Aguilar lamentó que la gente en provincia cuente con poco respaldo de la capital. Foto: Facebook Fabrizio Aguilar

“ Qué pena das, limeño, con tu silencio indolente, con tu clasismo y racismo. Qué pena das ”, escribió en Facebook. Tras ello, cientos de sus seguidores lo respaldaron, mientras que otros se mostraron en contra de él.

Fabrizio Aguilar y Michael Finseth se enfrentan por gobierno de Pedro Castillo

Como se sabe, Fabrizio Aguilar votó a favor de Pedro Castillo en las elecciones generales del 2021, por lo luego fue criticado incluso por sus colegas. Una de ellas fue Michael Finseth, quien le comentó una publicación en Facebook increpándole por su elección. El director de “Tarata” respondió a las palabras del popular “Memo” recordándole que apoyó a Keiko Fujimori.

Fabrizio Aguilar le respondió a Michael Finseth por cuestionar su voto a Pedro Castillo. Foto; composición LR

“Michael, pésimo me parece, si tan interesado estás en saber qué pienso”, expresó. “¿Por qué? ¿Tú sigues llorando porque no ganó tu K? Pero lo que más me llama la atención es que entres a mi página y a un post de hace un mes, descontextualizándolo. Qué bueno que me sigas con tanto interés. En cambio, yo no te sigo porque no encuentro nada interesante para comentar”, escribió aquella vez.