¿Cómo el “Baile del gusano” hizo que Christian Domínguez terminara en silla de ruedas?

Muchos aseguran que Christian Domínguez destaca más por sus movimientos en el escenario que por su registro vocal. Lo cierto es que el cantante de cumbia deja cautivado al público cuando se mueve al ritmo de su popular “Baile del gusano”, el cual es una característica de sus presentaciones. Sin embargo, el esfuerzo que le pone a los pasos de la coreografía le trajo malas consecuencias. El artista nacional sufrió un accidente.

Christian Domínguez en sala de emergencia

El programa “Amor y fuego” reveló unas fotos en las que Christian Domínguez aparece sentado en una silla de ruedas, mientras es trasladado por su pareja, la también cantante Pamela Franco. Según el conductor Rodrigo González, el conductor de “América hoy” se encontraba en la sala de emergencia de una clínica a la espera de ser atendido.

¿Qué le pasó a Christian Domínguez?

Las imágenes de Christian Domínguez recorrieron las redes sociales y generaron preocupación entre sus seguidores. En medio de la controversia, el cumbiambero se pronunció a través de su cuenta de Instagram.

El líder de la Gran Orquesta Internacional contó que el accidente ocurrió en el set de “El gran show” , cuando intentó hacer el “Baile del gusano”. Mencionó que su cuerpo no estaba preparado para hacer movimientos fuertes , pues no había calentado antes. Además, ya había tenido otros desgarros en la misma pierna que quedó afectada.

“He tenido una intervención. Lo que pasa es que tengo muchos desgarros en la pierna izquierda. Hice un mal movimiento en ‘El gran show’, la última vez que me presenté, estaba un poco frío. El desgarro se abrió por dentro y sangró”, expresó.

Luego, reveló que le diagnosticaron bursitis de rodilla, que es la inflamación de un saco pequeño lleno de líquido (bolsa) ubicado cerca a la articulación. “Es insoportable, la sangre llegó a la rodilla y eso es complicado porque no me permite doblarla. Tengo como una bursitis”, sostuvo.

Gisela Valcárcel y Christian Domínguez sorprendieron con los pasos de "El gusano". Foto: composición LR/ captura de América TV

¿Cuál es el estado de salud de Christian Domínguez?