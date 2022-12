Brunella reaparece en “América hoy” tras postergar su boda por crisis: “Tenemos que ser empáticos”

Brunella Horna pegó la vuelta a “América hoy” luego de haberse ausentado pensando en su matrimonio con Richard Acuña, el cual se tuvo que suspender por la coyuntura política que vive el país. La presentadora aseguró haber tomado la decisión correcta, pese a que esto le afectó mucho, pues tenían casi todo listo para darse el sí este sábado 17 de diciembre.

“El Perú no está pasando un buen momento y no podemos ser ajenos como pareja a la crisis política y social que se está viviendo, así que la vida continúa. Definitivamente, es difícil porque una boda se realiza con muchísimo tiempo, pero iba a ser muy irresponsable de nuestra parte realizar una boda , festejar, subir fotos celebrando cuando el Perú no es eso. Tenemos que ser empáticos”, indicó. Video: América TV.