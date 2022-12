Brunella Horna: ¿cómo una billetera de Renzo Costa dio inicio a su historia de amor con Richard Acuña?

Brunella Horna y Richard Acuña son una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo, con casi cinco años de noviazgo. Muchos conocen que la conductora de “América hoy” planeaba darle el “sí” al excongresista este mes de diciembre, pocos saben que la historia de amor entre ambos surgió a causa de una billetera de Renzo Costa, marca de marroquinería de la expareja de la modelo.

Según confesó en una entrevista con la periodista Milagros Leiva para su canal de YouTube, este accesorio de cuero fue el que dio un empuje para que se mantenga el contacto con el hijo de César Acuña. Conoce los detalles que dio Brunella Horna sobre este anecdótico momento.

¿Cómo una billetera de Renzo Costa dio inicio a la historia de amor entre Brunella Horna y Richard Acuña?

En 2020, Brunella Horna fue invitada por Milagros Leiva para que apareciera en su canal de YouTube “Vida y Milagros”. En aquella entrevista, la modelo no solo reveló los detalles de su relación con Richard Acuña, sino que confesó que esta fue causa de una billetera de la marca Renzo Costa.

“La primera vez que fuimos a cenar (...) yo fui con una billetera (de la marca) de mi ex (Renzo Costa), porque todas mis carteras y mis billeteras eran de mi ex. Yo puse mi billetera (sobre la mesa) sin pensarlo ”, expresó Brunella Horna.

Aunque la conductora de “América hoy” comentó que en ese momento Richard Acuña no tocó el tema de su expareja, al día siguiente el excongresista le regaló una nueva billetera junto con una caja de chocolates.

“Tocan el timbre y me habían mandado una bolsita. (...) Me llegó una caja de chocolates Godiva y una billetera. Me estaba regalando una billetera. (...) Cuando le pregunté (sobre el regalo), me dijo que ya tenía que botar la otra billetera”, expresó Brunella.

Aunque Brunella manifestó haberse sentido impresionada por el regalo, debido a que recién se habían conocido, este detalle hizo que ambos comenzaran a salir a restaurantes más seguido.