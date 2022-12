Luego de que el ministro del Interior, Alberto Otárola, decretara estado de emergencia nacional el último 14 de diciembre, por las manifestaciones que, hasta el momento, han dejado un saldo de ocho fallecidos, diversos rubros se han visto afectados por la medida, y uno de ellos fue la industria musical.

Como se sabe, los disturbios iniciaron tras la detención de expresidente Pedro Castillo y la designación de Dina Boluarte a la presidencia. Tras ello, se registraron bloqueos de carreteras, múltiples daños a la empresa privada, heridos en marchas e incluso muertes. Todo ello, generó que el sector de entretenimiento quede desplazado hasta nuevo aviso.

Agrupaciones como Zaperoko, Corazón Serrano y Papillón revelaron su pesar con la situación actual, pues algunos de ellos quedaron varados en la carretera. Asimismo, contactaron con el programa “Magaly TV, la firme” para expresar su malestar.

Son Tentación se solidariza con familias afectadas por protestas. Foto: Instagram/Son Tentación

Zaperoko varado en Arequipa

“Los artistas la están pasando mal, tenemos a Zaperoko que está varado en Arequipa, tenemos otros grupos que están cancelando sus conciertos; y a este paso, pues, parece que ni la Navidad ni el Año Nuevo vamos a poder recibirlo”, dijo Magaly en un inicio.

Jhony Peña, líder de la orquesta chalaca, comentó por qué no pueden retornar a Lima. “No sabemos cuándo vamos a regresar porque al aeropuerto (de Arequipa) se metieron. Lo han dañado y nos dicen solamente que no hay fecha para abrir. La verdad que estamos muy afectados, acá somos como 20 familias. En las calles no hay taxi, no hay movilidad”, mencionó.

Zaperoko afectado por situación política que atraviesa Perú. Foto: composición LR/ difusión / Rodrigo Talavera

Corazón Serrano suspende presentaciones

Por otro lado, el líder de Corazón Serrano, Edwin Guerrero, reveló que debían viajar al sur del país, pero, para proteger a sus músicos, decidió suspender las presentaciones.

“Mañana (jueves) teníamos una presentación en Juliaca para un matrimonio, el viernes en Moquegua, el sábado también en Juliaca, pero me digo que no puedo ir y arriesgar la vida de los músicos, de las chicas, no, no se puede”, dijo Guerrero a “Magaly TV”.

En esa misma línea, Son Tentación publicó un comunicado en el que lamenta haber postergado sus shows en Arequipa y Moquegua. “Brindarles toda nuestra solidaridad, sobre todo, a la familia afectada”, se lee en parte del escrito.

Otros artistas que dejaron en stand by sus shows

Lucho Cuellar, mejor conocido como el ‘Kiko de la cumbia’, lamentó que la industria musical se haya visto nuevamente afectada, pues también estuvo restringida por la pandemia a lo largo del 2020.

“El lunes pasado, tenía que estar en Trujillo y tenía que volver para Bagua, Jaén, Chachapoyas, pero todo se murió. Aparte, emocionalmente nos afecta, porque después de todo lo que hemos pasado volvemos a recaer” , sostuvo Lucho.

Lucho Cuellar afectado emocionalmente por suspensión de shows. Foto: captura ATV

Otros artistas y agrupaciones como Agua Marina, Papillón y Eva Ayllón también quedaron estancados laboralmente previo a los eventos de fin de año hasta nuevo aviso.