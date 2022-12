Natalia Salas dedica tiernas palabras a Ethel por preocuparse por su salud: “Te quiero mucho”

Ethel Pozo está de cumpleaños. La conductora de “América hoy” celebró en vivo un año más de vida y recibió una inesperada sorpresa por parte de Natalia Salas, quien apareció en el set para saludarla en esta fecha especial. La recordada actriz de “Al fondo hay sitio” se tomó unos minutos para hablar de la amistad que tiene con la hija de Gisela Valcárcel y de lo agradecida que está por el apoyo que le ha brindado en todo este tiempo.

“Amiga de mi alma, feliz cumpleaños. Tú sabes que este año ha sido un vendaval de emociones. (...) Cuando me dijeron para venir, era imposible que dijera que no. Te quiero mucho. Yo no tengo muchas amigas en el medio, y estoy muy orgullosa de decir que tú eres una de ellas. Muchas gracias por haber ido a verme al teatro”, expresó la artista nacional.