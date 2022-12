Magaly Medina acusa de machista a ‘Choca’ Mandros tras defender ampay de Said Palao

Magaly Medina no perdonó las declaraciones de Jaime ‘Choca’ Mandros en el programa “Más espectáculos”, donde pasó por agua tibia el ampay de Said Palao con la modelo Melissa Byrne en una fiesta mientras Alejandra Baigorria, su novia, se encontraba de viaje en Miami, Estados Unidos.

Y es que, el compañero de Jazmín Pinedo solo atinó a decir que el chico reality le debe explicaciones a su pareja y no tiene que justificarse ante el público. “Tanto se te ha metido en la cabecita que como eres integrante de América, ahora piensas que porque eres un conductorcito de América ahora tú vas a dictar las normas de lo que se acostumbra a nivel mediático o no mediático” , dijo ‘Maga’.

Magaly tilda de ‘soberbio’ a ‘Choca’ Mandros

En esa misma línea, Magaly Medina resaltó que el conductor de “Más espectáculos” tuvo un aire soberbio al comentar el caso de Said Palao y le recordó que el influencer sí le debe una respuesta a sus seguidores, pues gracias a ellos es quien es ahora.

“No puede estar diciendo que es algo que solo les compete a ellos, no, no, no, cuando tú vives del resto de la gente, tienes negocios que haces con tus redes, les debes una explicación, no solo son personas x, son dos mediáticos que le deben todo a su público, por lo tanto, tienen que dar explicaciones de lo que hacen con su vida (...) No sé cuál es su mentalidad machista”, sentenció.

Modelo ampayada con Said Palao asegura que él si le coqueteó

Melissa Byrne conversó con el equipo de Magaly Medina y confirmó que sí hubo un coqueteo con Said Palao. “Yo estaba pasando y él me agarra de la cintura, me dice algo que no logré entender, simplemente lo miré. Una como mujer se da cuenta cuando le estaban coqueteando”.