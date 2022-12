Lucía de la Cruz decepcionada de Brunella Torpoco tras concierto juntas: “Me dio la espalda”

Lucía de la Cruz expresó su indignación por la actitud que habría tenido Brunella Torpoco con ella durante la grabación del concierto Salsatón de Radiomar y ATV, el cual será transmitido en señal abierta para el Año Nuevo 2023. La cantante criolla aseguró estar decepcionada de la joven salsera.

¿Qué pasó entre Lucía de la Cruz y Brunella Torpoco?

Según indicó Lucía de la Cruz, Brunella Torpoco no la saludó pese a que se conocen desde hace bastante tiempo. Le recordó a la popular ‘Ronquita de la salsa’ que ella la ayudó cuando aún no era tan conocida en la escena musical.

Afirmó que hasta le conseguía jugosos contratos, por lo que ahora le sorprende su mala actitud. “Me he sentido triste, pues al subir al escenario donde estaba esta niñita Brunella Torpoco, que cuando ella cobraba 300 soles por show me decía ‘madre’, yo le conseguía presentaciones donde le pagaban miles de dólares, yo le enseñé lo que tenía que cobrar y ahora no me conoció, ni me saludó ”, dijo la cantante criolla.

Sin embargo, le mandó una advertencia. “ Me dio la espalda , en fin, le deseó lo mejor, pero yo soy Lucía de la Cruz y en el escenario se ven los toros y yo soy el torero que corta rabo y oreja ”, sostuvo la intérprete de “Yo perdí el corazón”.

Lucía de la Cruz criticó a Brunella Torpoco

A inicios de 2022, Brunella Torpoco anunció que se retiraba de la música debido a las amenazas que recibía por parte de extorsionadores en el Callao. Meses después, la joven artista se retractó y confirmó que volvía a los escenarios. Este cambio de decisión fue criticado por Lucía de la Cruz.

“Ante todo, ella (Brunella) debe tener un gran respeto por el público, no puede salir a decir una cosa y después otra. Hay que pensar bien lo que se va a decir. Quizás en algún momento ha estado asustada, pero siempre hay que tener tranquilidad y gente que te aconseje bien”, expresó la cantante.