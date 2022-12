Lucho Cáceres revela que estudió derecho y que esto lo ayudo en el proceso contra Magaly

El actor Lucho Cáceres se refirió a la reciente controversia tras ganarle el juicio a Magaly Medina, que fue interpuesto por difamación. Aseguró que sus estudios de Derecho lo ayudaron a comprender los asuntos legales en los que estuvo involucrado. Las declaraciones fueron emitidas en un programa de entrevistas de YouTube.

“ Tuve la suerte de pasar por la facultad de derecho y, si bien no ejerzo, me ayudó a pensar como abogado. Creo que eso es lo más importante de la facultad y lo que lo hace maravilloso ”, expresó. Asimismo, afirmó que las personas suelen restarle importancia a temas como el suyo, anteponiendo casos más fuertes como los de violación.

Lucho Cáceres le ganó juicio por difamación a Magaly Medina

El pasado 5 de diciembre se dio a conocer que Lucho Cáceres le ganó el juicio interpuesto por difamación a la conductora Magaly Medina, luego que ella lo insultara en televisión nacional. La figura de ATV habría cometido el delito contra el “honor, injuria y difamación agravada”.

De igual manera, según la juez María del Pilar Castillo del Primer Juzgado Penal, la ‘Urraca’ tendría que pagar 70.000 soles de reparación civil y también recibió dos años de prisión suspendida , como parte de la sentencia.

Lucho Cáceres le ganó a Magaly Medina un juicio por difamación y calumnia. Foto: composición LR/ Captura ATV/ difusión

¿Qué dijo Magaly Medina para que Lucho Cáceres la denunciara?

Todo comenzó en julio del 2020, cuando Lucho Cáceres recordó el paso de Magaly Medina por la cárcel. En una publicación de Facebook, el artista dejó entrever que la ‘Urraca’ no habría cumplido con la resocialización tras estar en prisión. Ante ello, la conductora no se quedó callada y respondió fiel a su estilo.

La vez que Lucho Cáceres le recordó a Magaly Medina su paso por la cárcel. Foto: Facebook