Jorge Luna desmiente a Gisela por comentario sobre Papa Noel: “Tengo pruebas de que existe”

Los comentarios de Gisela Valcárcel sobre la existencia de Papa Noel ocasionaron que diversos personajes de la farándula salgan rápidamente a responderle. Uno de ellos fue Jorge Luna, quien mediante su cuenta de Instagram criticó a la conductora asegurando que Santa Claus si existe, pues él pudo conocerlo recientemente y tiene prueba de ello.

“Ustedes quédense tranquilos, yo tengo pruebas de que existe, lo vi ayer, fui a la ‘Casa de Papá Noel’ y lo he visto. No sé de dónde está sacando Gisela esas cosas de que Papá Noel no existe, espero que tenga pruebas de la no realidad y la no existencia del señor Papá Noel, porque yo lo conozco, tengo videos donde logré captar su presencia, entonces le pido a Gisela que mida sus palabras, sobre todo frente a los niños, por favor”, expresó. Video: Instagram Jorge Luna.