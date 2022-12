Gisela dedica emotivo mensaje a Ethel Pozo por su cumpleaños: “Me diste fuerza y coraje”

Gisela Valcárcel no solo es noticia cuando hace algún tipo de aparición frente a las cámaras de televisión, sino también cuando comparte contenido en sus redes sociales. Esta vez, la experimentada conductora se pronunció por el cumpleaños de Ethel Pozo, a quien felicitó mediante un emotivo video, con fotos de su niñez y actualidad, así como con un sentido mensaje.

La popular ‘señito’ recordó que se convirtió en madre con tan solo 17 años y que, a pesar de ello, esto fue su mayor motivación para salir adelante. Otro hecho que añoró en su publicación, fueron los momentos que hoy comparte al lado de la también conductora, así como otros recuerdos familiares que sacó de su archivo.

Gisela celebra el cumpleaños de Ethel con sentido mensaje

“¡Feliz día hija! Y pensar que todo empezó cuando teniendo 17 años te traía al mundo. Me diste vida, le agregaste alegría a mi existencia, me diste fuerza y coraje, cómo no celebrarte y darle gracias a Dios por tu llegada”, inició.

Gisela Valcárcel demostró su amor hacia Ethel Pozo con emotivo mensaje por su cumpleaños. Foto: Instagram Gisela Valcárcel

“Te amo por siempre y para siempre, aunque algunos digan que esa palabra no se da (siempre) ¡¡¡En el caso de madre e hijos es tan real!!! ¡Me encanta haberte tenido en el vientre, me encanta tu risa, inteligencia y ganas! Tu buen humor une a la familia, ¡Te amamos, Ethel! ¡Feliz Cumpleaños y a seguir celebrando la vida! PD. Con la canción que siempre te cantaba “SUGAR”, para ti”, añadió.

Gisela es criticada por decirle a los niños que no existe Papa Noel

Gisela Valcárcel recientemente estuvo en el centro de la polémica luego de unas palabras suyas en una chocolatada en San Juan de Lurigancho. La presentadora se ganó una serie de críticas por decirle a los niños que asistieron a este evento que Papa Noel no existía y que solo era un invento de las personas.

“Hoy venimos a decirles a ustedes feliz Navidad. La Navidad a veces se usa de pretexto, a Papá Noel; pero sí saben que Papá Noel no existe, ¿no? Es algo creado por el humano y del que no estamos en desacuerdo porque está muy bien y nos alegra”, precisó aquella vez.