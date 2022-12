Gino Pesaressi y Korina Rivadeneira: ¿por qué terminó la pareja que se inmortalizó en “AFHS”?

Gino Pesaressi paralizó el mundo de la farándula al convertirse en bicampeón de la reciente temporada de “El gran show”. Sin embargo, más allá de su talento para el baile, la figura de “Esto es guerra” también ha acaparado los titulares del espectáculo por su vida amorosa. ¿Qué pasó entre Gino y Korina Rivadeneira?

Gino Pesaressi inició su carrera como modelo, mientras que la venezolana Korina Rivadeneira buscaba hacerse un camino en la televisión peruana a inicios de la década pasada.

¿Cómo se conocieron Gino Pesaressi y Korina Rivadeneira?

Aunque a Gino Pesaressi y Korina Rivadeneira se les recuerda por ser figuras icónicas de “Esto es guerra”, lo cierto es que se conocieron tiempo atrás, cuando ambos fueron modelos para el desaparecido programa “Habacilar”.

Fue precisamente en el set del programa liderado por Raúl Romero que inició el romance entre Gino Pesaressi y Korina Rivadeneira. Sin embargo, la pareja sufrió su primera crisis, la cual se vio evidenciada en “Esto es guerra” (2012), programa en el que Gino participaba como parte de las ‘Cobras’.

Gino Pesaressi y Korina Rivadeneira protagonizaron un romántico momento en "Esto es guerra". Foto: captura/América Televisión

“Yo sé que hemos pasado por muchas cosas fuertes y problemas. Uno cuando está feliz busca la manera de sabotearse y yo realmente me siento feliz y completo contigo en muchos sentidos. Siento que tú eres la chica que me va a encaminar (...) ¿Te gustaría volver conmigo?”, sostuvo Gino Pesaressi antes de arrodillarse ante Korina Rivadeneira en “Esto es guerra”.

Eventualmente, la pareja retomó su relación a tal punto de que actuaron juntos en la exitosa serie “Al fondo hay sitio”. Korina Rivadeneria debutó en la televisión peruana con el papel de Abigail Chávez, el interés amoroso de Nicolás de las Casas en la cuarta temporada.

Por su parte, Gino Pesaressi interpretó a Lauro, el exnovio de Abigail (Korina Rivadeneira), precisamente en una escena en la que Nicolás los descubre juntos.

¿Por qué Gino Pesaressi y Korina Rivadeneira terminaron?

Según medios locales, Gino Pesaressi le obsequió un anillo a Korina Rivadeneira en su primer aniversario. Sin embargo, la venezolana aclaró que no se trataba de una pedida de mano: “ No es un anillo de compromiso, pero me imagino que cuando llegue el momento de la pedida de mano me voy a emocionar ”.

A pesar de dicho anillo simbólico, Gino Pesaressi y Korina Rivadeneira terminaron su relación definitivamente al no poder arreglar sus diferencias. Fue así que ambas figuras de “Esto es guerra” conocieron a otras parejas. Mientras que Pesaressi iniciaba una relación con Mariana Vértiz, hermana de Natalie Vértiz, Korina hizo lo mismo con el chico reality Krayg Peña.

Actualmente, Gino Pesaressi es padre producto de su ahora exrelación con Mariana Vértiz y Korina Rivadeneira inició una familia con Mario Hart, su actual esposo.