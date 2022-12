¿Cómo nació el apodo de ‘Zumba’, el bailarín que se hizo famoso en “Combate”?

¡Aunque usted no lo crea! El nombre que está detrás del rostro conocido por todo el Perú como ‘Zumba’ es el de Alejandro Benítez. Un peruano que, con su carisma y talento para el baile y espontaneidad, logró ganarse el cariño de los televidentes que lo vieron por primera vez en “Combate”, aunque dicho programa no haya marcado sus inicios en la pantalla chica.

Las bromas que hizo a sus compañeros con los que trabajó fueron los sucesos que marcaron su estadía en la televisión. De hecho, muchas personas tampoco saben que lo que lleva en la cabeza no son dreds, sino una peluca que oculta el poco cabello que le queda. Acá te contamos esos datos y otros detalles más que te harán entender cómo es que nació su apodo.

Inicios de ‘Zumba’ en la televisión

Alejandro Benítez nació en Lima el 24 de julio de 1987. Muchos pensarán que el recordado ‘Zumba’ recién ingresó a la pantalla chica con los programas reality; sin embargo, no hay nada más falso que eso. El actor empezó en el 2008, cuando realizó un casting para la película hindú “Endhiran”, con la que llegó hasta Hollywood.

Una vez que ingresó a “Combate”, estuvo a cargo de crear las coreografías para cada canción que bailaban en dicho programa icónico. La popularidad que llegó a tener el empresario hizo que tenga un circo con su nombre, que montaba un show a base de un superhéroe con su identidad. Desde ahí, ha trabajado en todo lo que se le ha cruzado por el camino.

El emprendedor ‘Zumba’ también participó en “El gran show”, programa en el que llegó a tener problemas con el jurado Carlos Cacho. Esto ocurrió debido a que no le gustaron sus comentarios y el personaje acabó por tirarlo al piso. El hecho causó la indignación de Gisela Valcárcel.

¿Cómo nace el apodo de ‘Zumba’?

¿Qué es lo primero que viene a nuestra mente cuando nos dicen la palabra ‘Zumba’? Para muchos es la imagen del ex chico reality que inició con bastante soltura en “Combate”. Otras personas pensarán en la dinámica que se practica en los gimnasios. La respuesta relaciona estos dos conceptos.

“Siempre he sido hiperactivo. Yo hacía capoeira desde los 12 hasta los 17 años. Al costado de donde entrenaba hacían zumba. Yo acababa mis clases de capoeira y me iba a hacer zumba. Desde ahí me dijeron ‘¿sabes qué? Tú estás loco. A ti te zumba (la cabeza)... Desde ahí hasta el día de hoy”, explicó el empresario para el podcast “Com FM”.

¿Qué hace actualmente ‘Zumba’?

Luego de alejarse de los programas, el actor Alejandro Benítez se ha dedicado a la animación de eventos en discotecas, presentación de shows de acuerdo a cada época del año y, en los últimos meses, se le vio en “Esto es bacán”, el reality que se presentó en Willax.