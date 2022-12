Christian Domínguez termina desgarrado luego de hacer “El baile del gusano” en “El gran show”

La gala previa a la final de “El gran show” tuvo como protagonistas a Ethel Pozo y Melissa Paredes con su esperado reencuentro, pero Christian Domínguez también logró captar la atención del público televidente. El cantante y actor fue invitado como parte del jurado especial de aquel programa, por lo que antes de ubicarse en su lugar, Gisela Valcárcel lo animó a realizar juntos su popular ‘baile del gusano’.

Ambos hicieron gala de su talento en la pista e hicieron disfrutar al público. Sin embargo, estos movimientos le jugaron una mala pasada al cumbiambero, quien sufrió un severo desgarro muscular, por lo que tuvo que acudir a una clínica para ser tratado. Incluso, el artista fue captado en una silla de ruedas debido a que la dolencia llegó a complicar seriamente su rodilla izquierda.

Christian Domínguez sufre desgarro tras bailar en “El gran show”

Todo comenzó cuando “Amor y fuego” difundió unas imágenes donde se apreciaba a Christian Domínguez dentro de un centro médico y en una silla de ruedas, lo que causó preocupación en sus seguidores. El actor utilizó sus redes sociales para aclarar su situación y señalar que deberá seguir un tratamiento para no tener ningún tipo de complicación.

“Todos me dicen qué pasó con mi pierna, sucede que he tenido una intervención. Lo que pasa es que tengo muchos desgarros en la pierna izquierda. Hice un mal movimiento en ‘El gran show’, la última vez que me presenté, estaba un poco frío. El desgarro se abrió por dentro y sangró. Es insoportable, la sangre llegó a la rodilla y eso es complicado porque no me permite doblarla. Tengo como una bursitis”, inició.

“Cojeo hasta el día de hoy. La sangre se ha acomodado por muchos lados de mi pierna, no se ha logrado extraer del todo. Será de a pocos, tengo un tratamiento fuerte de antiinflamatorios y espero recuperarme. Creo que seguiré cojeando por una semana más, esperando que no haga fiebre o infección porque si es así tendré que internarme por una celulitis”, agregó.

Pamela Franco acompaña a Christian Domínguez en la clínica

Fiel a lo que han demostrado en el último tiempo, Pamela Franco se mantiene al lado de Christian Domínguez mientras lleva a cabo su tratamiento. Incluso el conductor de “América hoy” bromea con su pareja, asegurando que es su doctora de cabecera.