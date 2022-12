Brunella y Richard: ¿por qué suspendieron su boda y que tiene que ver con la crisis política?

¡Fuego! Brunella Horna y Richard Acuña encendieron todas las alarmas al publicar en sus redes sociales que no se casarán el sábado 17 de diciembre como estaba programado.

La conductora de “América hoy” había dicho en su cuenta de Instagram que presentaba síntomas del COVID-19 y que se realizaría la prueba de descarte. Sin embargo, luego comprobó que no tenía la enfermedad y este no fue el causante de la postergación de su boda… Entonces, ¿por qué no hubo casamiento? A continuación, te lo explicamos.

¿Qué dijeron Brunella Horna y Richard Acuña?

El comunicado de la pareja indicaba que debido a la situación política preferían contraer matrimonio en otro momento. “No es momento de celebrar; por ese motivo, hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestra boda en razón de la crisis actual”, decía el escrito.

“Tanto nosotros como nuestras familias y amigos hemos esperado con entusiasmo la fecha en que ambos nos juremos amor eterno y confirmemos ante Dios nuestros deseos de una vida juntos. Hemos puesto mucho empeño en ello con la participación entusiasta de quienes nos quieren. Sin embargo, no podemos celebrar mientras nuestra patria atraviesa horas inciertas y la pérdida de vidas nos enluta a todos ”, señalaba el comunicado.

El comunicado de Brunella Horna en redes sociales. Foto: Brunella Horna/Instagram

¿Qué dijo Magaly Medina sobre la boda de Brunella Horna y Richard Acuña?

Por otro lado, la conductora de “Magaly TV, La Firme” dijo que lo hecho por la pareja se debe a la “carrera política de Richard”, debido a que no quieren proyectar una imagen equivocada ante sus futuros votantes. Según esta versión, habría sido el excongresista quien habría tomado la decisión de posponer la boda.

“En este caso, la familia Acuña es política, ni modo que sigan en una situación como esta, con una celebración. Él piensa en su carrera política, sería cuestionable que mientras el país se desangra, ellos se casen en una boda en la que habrá derroche de dinero”, expresó la figura de ATV.

¿Mike Bahía o Manuel Turizo en la boda de Brunella Horna?: esto contó la conductora Magaly Medina

La boda de Brunella Horna y Richard Acuña fue postergada debido a las protestas que hay en diferentes regiones del Perú. La pareja vio por conveniente cambiar la fecha de su matrimonio pese a los pocos días que faltaban a este día tan especial.

Según Magaly Medina, ambos contrataron a una celebridad artística del medio internacional para animar la noche, lo que sorprendió a los televidentes con los dos nombres que lanzó. “Es una boda donde va a haber incluso invitados extranjeros. (...) Seguramente van a tener que reprogramar a los invitados porque, al parecer, han contratado a un grande de la música. Se vocea que se trataría de Mike Bahía o Manuel Turizo”, aseguró. VIDEO: ATV.

¿Cómo fue la despedida de soltera de Brunella Horna?

A fines de octubre, Brunella Horna viajó a Miami en compañía de sus amigas para celebrar su despedida de soltera. La modelo se alojó en un lujoso hotel y disfrutó de una noche de baile en una discoteca de la concurrida ciudad. Por medio de las redes sociales, compartió imágenes de ese momento.