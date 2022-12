Brunella Horna afectada por suspender boda con Richard Acuña: “Se imaginarán cómo me encuentro”

Brunella Horna y Richard Acuña no se casarán este sábado 17 de diciembre. La pareja postergó su boda debido a la coyuntura política y a las protestas que se llevan a cabo en varias regiones del país. Aunque llevaban meses organizando ese día especial, anunciaron el cambio de fecha; ante ello, la modelo no la estaría pasando bien anímicamente.

El mensaje de Brunella Horna sobre su boda

A través de Instagram, la conductora de “América hoy” contó que hasta el martes 13 ambos estaban ansiosos por hacer realidad su matrimonio y desesperados por terminar con los preparativos, pero sus planes se frustraron.

“Así estábamos ayer, de un lado a otro, coordinando, todo por lo emocionados que estábamos por nuestra boda . Cada día nos levantábamos contando los días para ser esposos. Pero no podemos ser ajenos con lo que está pasando en el país y decidimos postergar la fecha”, escribió la modelo junto a unas fotos con Richard Acuña, en la que aparecen muy felices antes de hacer el inesperado anuncio.

Luego, la ex chica reality reconoció que le afecta suspender su boda. “Los que me conocen se imaginarán cómo me encuentro, por eso quiero agradecer a cada persona que me escribió con tanto cariño”, finalizó.

El mensaje de Brunella Horna sobre su boda. Foto: captura Instagram / Brunella Horna

Fans de Brunella Horna le piden que no cambie fecha de su boda

Pese a que la pareja ya había emitido el comunicado sobre su decisión, muchos seguidores de Brunella Horna expresaron su desacuerdo y le aconsejaron a la conductora que no cambie la fecha de su matrimonio.

“Igual deberías casarte y festejar después. El matrimonio no es una fiesta, es un sagrado sacramento”, “No entiendo la suspensión, acaso sus invitados están en la protesta, a menos que su familia de Trujillo no pueda venir”, “No están prohibidas las reuniones, no hay toque de queda... ¿Por qué no se casan?”, “Me parece absurdo postergar su boda por unas protestas que no tienen nada que ver con tu vida personal”, fueron algunos de los comentarios.

Brunella Horna y Richard Acuña tendrán que posponer su tan esperado matrimonio por las protestas en todo el país. Foto: Brunella Horna/Instagram

¿Cuándo se comprometieron Brunella Horna y Richard Acuña?

Richard Acuña le pidió matrimonio a Brunella Horna el sábado 16 de julio. El excongresista organizó una ceremonia íntima a la que asistieron sus familiares y amigos más cercanos. Durante la celebración, el cantante peruano Ezio Oliva deleitó a los invitados con sus más grandes éxitos.