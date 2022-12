Amy Gutiérrez: ¿cómo es el departamento que le regaló a sus padres tras ganar 3 concursos?

En el año 2014, el nombre de Amy Gutiérrez comenzó a sonar con fuerza en nuestro país y, desde entonces, el éxito de esta joven promesa de la música no ha parado. Con tan solo 16 años, ganó la primera temporada de ”La voz kids” junto con su mentor Kalimba, y como si esto no fuera suficiente, también se llevó la victoria en “El dúo perfecto” y “El artista del año”.

Además, ha integrado la popular orquesta de salsa Son Tentación y actualmente viene trabajando en su disco como solista. Según las propias palabras de Amy, ninguno de sus triunfos hubiera sido posible sin el apoyo incondicional de sus padres. Es por eso que, apenas pudo juntar todo el dinero, compró un departamento de estreno para ellos como una muestra de agradecimiento.

¿Cómo es el nuevo departamento de Amy Gutiérrez?

Antes de que comprara este hermoso departamento, Amy G y su familia vivían en una humilde casa ubicada en el Callao; exactamente, en el popular barrio de Gambeta Baja.

De acuerdo a lo que contó en una entrevista para La República, hace años un programa de televisión le ayudo a remodelar su casa, puesto que, en ese entonces, toda su familia vivía en un solo espacio. Ni ella ni su hermano tenían cuartos propios y su sala y cocina eran prácticamente inexistentes.

Amy Gutiérrez junto a sus padres. Foto: Captura América TV

Gracias a su esfuerzo, ahora la cantante de salsa y sus padres viven en el distrito de Magdalena del Mar, en un moderno departamento con vista al parque. El inmueble tiene tres cuartos, una sala bastante cómoda con salida al balcón, una cocina y un baño para visitas.

“No lo puedo creer. Ya es mío, pero no lo puedo creer y me emociono mucho porque no saben todo lo que he tenido que pasar. Este es un sueño que yo no pensaba cumplirlo, era un sueño inalcanzable, que estaba demasiado alto para lo que yo tenía económicamente”, dijo Amy Gutiérrez en sus redes sociales cuando le entregaron las llaves de su nuevo depa.