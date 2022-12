¿Por qué Allison Pastor renunció a “Reinas del show” y cómo reaccionó Gisela Valcárcel?

¡No se calló nada! La modelo Allison Pastor era conocida por ser la esposa del actor Erick Elera y por sus esporádicas apariciones en televisión al lado de su pareja; sin embargo, todo cambió cuando le dieron la oportunidad de presentarse en la televisión y la influencer no paró hasta demostrar lo independiente y buena competidora que era.

Luego de su baño de popularidad tras ingresar a “Reinas del show”, la modelo se enfocó en sus proyectos personales, como su tienda de ropa, y hasta se animó a lanzar una empresa dedicada a las mujeres. Al parecer, siempre la tuvo bien clara y aprovechó su carrera para hacerse un espacio con sus fieles seguidoras. Acá te contamos qué es lo que la llevó a separarse de “El gran show”, pese a sus aptitudes artísticas, y cómo es que reaccionó la dueña de GV Producciones, Gisela Valcárcel.

¿Quién es Allison Pastor?

La bella Allison Pastor tiene 26 años, pero muchos sueños por delante. La modelo tenía la misma carrera que su esposo Erick Elera y fue así como se conocieron. La actriz estaba grabando como personaje secundario para “Al fondo hay sitio”. El popular Joel confesó que la vio y se enamoró a primera vista. Formalmente, comenzaron su romance el 28 de noviembre del 2016 . Tiempo después se casaron.

Los artistas han demostrado tener una muy buena convivencia con el hijo de ambos y la primogénita del ‘Niño cara de pez’, a pesar de que se llevan 12 años de edad. La influencer trabajaba con sus redes sociales hasta que ingresó al programa “Reinas del show” como una de las favoritas por sus destrezas artísticas. Después ingresó a “Esto es guerra”, donde también le fue muy bien. Actualmente, trabaja para “Esto es bacán”, en Willax.

¿Por qué renunció Allison Pastor a “El gran show” y qué dijo Gisela?

La talentosa Allison Pastor hizo su ingreso triunfal a “Reinas del show” por todo lo alto y fue teniendo los puntajes más sorprendentes. Todo indicaba que la actriz llegaría a la final del reality; sin embargo, pasó lo impensado.

En una de las presentaciones de la entrenadora le jugó una mala pasada con el tiempo musical y para evitar quejarse acabó renunciando en vivo a su sueño de consagrarse como la mejor : “Yo asumo toda la responsabilidad. A Ítalo y a Robert no los metan porque no tienen nada que ver. Yo estoy hablando de cómo me sentí y lo que pasé. Yo asumo toda la responsabilidad y doy un paso al costado. Que gane la que tenga que ganar, porque yo me retiro y muchas gracias por la oportunidad ”. Sin más que decir, se retiró del set sin volver a dar declaraciones respecto a ese tema.

“ En los momentos de crisis es donde se ve la personalidad de los seres humanos. Es ahí cuando se ve realmente cómo somos. No es cuando estamos felices ... Yo entiendo que Allison (Pastor) está con rabia contenida. Quizás ella no esperó que yo le contestara, pero considero que cuando alguien dice ‘yo me quejo y nadie me hace caso’ ya nos toca (responder)...”, expresó la presentadora de televisión Gisela Valcárcel y continuó aplaudiendo a su equipo de producción por todo el trabajo que han hecho en otros programas reality.

¿Qué castigo recibió Allison Pastor tras salir de “El gran show”?

La salida de Allison Pastor hizo que todos los medios de comunicación especularan sobre el monto que tendría que pagarle a la empresa de Gisela Valcárcel, GV Producciones, tras renunciar en vivo. El diario Líbero detalló que serían aproximadamente 30.000 soles los que la bailarina habría tenido que dar por romper el acuerdo.