Modelo Melissa Byrne afirma que Said Palao le coqueteó en fiesta: No sabía que tenía pareja

Said Palao está en el ojo de la tormenta luego de que fuera captado abrazando por la cintura a una joven modelo de 23 años llamada Melissa Byrne en una fiesta de música electrónica. En una entrevista para “Magaly TV, la firme”, ella rompió su silencio en medio de las críticas que recibe por las polémicas imágenes y aseguró que no sabía que él tenía una relación con Alejandra Baigorria.

¿Qué dijo Melissa Byrne sobre Said Palao?

Se defiende. La joven influencer contó que llegó al evento de electrónica en compañía de sus amigas Macarena Gastaldo y Alexandra Méndez, conocida como la ‘Chama’, y entonces conoció a Said Palao.

Según Melissa Byrne, ella desconocía que el chico reality de “Esto es guerra” tenía una relación de años con la empresaria Alejandra Baigorria, quien durante esa fecha no se encontraba en el país, pues había viajado a Miami.

“Yo no sigo a personas que no conozco. ¿Cómo voy a saber si tenía una relación si yo no lo sigo? Menos aún si alguien viene y me coquetea. Yo asumo que no tiene pareja”, aseveró.

Lo más revelador es que la modelo confirmó que hubo coqueteos por parte de él. “Hubo coqueteo. Yo no tenía ni idea de que él tenía pareja. Yo no espero que alguien con pareja venga y me baile. Ese momento fluyó, no lo planeamos, simplemente pasó…”, expresó.

¿Qué pasó entre Said Palao y la modelo Melissa Byrne?

Sobre las imágenes difundidas por “Magaly TV, la firme”, Melissa Byrne contó algunos detalles al respecto. “Él me agarra de la cintura y después de eso me dice algo que no logro entender, y simplemente lo miré. Una como mujer también se da cuenta cuando alguien te coquetea. Sí, me di cuenta (que me estaba coqueteando)”, agregó.