Rosángela enfurece en “EEG” tras ser cuestionada por ir a la universidad: “Yo al menos estudié”

Defiende su carrera profesional. Rosángela Espinoza protagonizó un polémico episodio en la última emisión de “Esto es guerra” durante una secuencia de conocimiento. La modelo participó en una pregunta de cultura general, pero al no saber responderla fue cuestionada por sus estudios.

“Esa pregunta no se la enseñaron en la universidad”, expresó Mister G. Esto no fue del agrado de Rosángela, quien inmediatamente sacó cara por sus estudios. “¿Qué tiene que ver la universidad aquí? Eso no tiene nada que ver. Al menos estudié, otros no estudiaron” , replicó.

Rosángela Espinoza terminó su carrera en la universidad

En el 2021 la modelo Rosángela Espinoza dio a conocer muy contenta que culminó sus estudios universitarios iniciados en el 2016. La ‘chica selfie’ llevó estudios de Marketing y planea especializarse en el ámbito digital.

“Me voy a especializar en marketing digital, voy a entrar a un curso que empieza en agosto, ya no falta nada. Estoy contenta porque ya terminé la universidad. Es un logro para mí, un sueño cumplido”, comentó la chica reality.

Rosángela Espinoza se graduó en la carrera de Marketing. Foto: captura América TV / Instagram

Rosángela Espinoza estuvo de paso por Qatar

Rosángela Espinoza sorprendió a sus seguidores con su llegada a Qatar para formar parte de la fiesta del Mundial, más aún cuando se sabe que acudir a dicho país es particularmente costoso. En el programa “América hoy” se hizo un cálculo de lo que habría gastado la modelo durante su estadía por tierras qataríes.