Rosángela enfurece en “EEG” tras ser cuestionada por ir a la universidad: “Yo al menos estudié”

Defiende su carrera profesional. Rosángela Espinoza protagonizó un polémico episodio en la última emisión de “Esto es guerra” durante una secuencia de conocimiento. La modelo participó en una pregunta de cultura general, pero al no saber responderla fue cuestionada por sus estudios.

“Esa pregunta no se la enseñaron en la universidad”, expresó Mister G. Esto no fue del agrado de Rosángela, quien inmediatamente sacó cara por sus estudios. “¿Qué tiene que ver la universidad aquí? Eso no tiene nada que ver. Al menos estudié, otros no estudiaron” , replicó.