¿Por qué Camila Diez Canseco, hija mayor de ‘Brad Pizza’, no se llevaba bien con Daysi Ontaneda?

Camila Diez Canseco es la hija mayor del dueño de la cadena Rústica, Mauricio Diez Canseco. Aunque ha confesado querer ver feliz a su padre junto al amor de su vida, la heredera de ‘Brad Pizza’ no siempre se ha llevado bien con las exesposas de su padre, sobre todo con Daysi Ontaneda.

En una entrevista para el programa “En boca de todos”, Camila Diez Canseco confesó por qué la relación con Daysi Ontaneda no era tan buena. A continuación, te lo contamos.

Camila Diez Canseco es la hija mayor de Mauricio Diez Canseco. Foto: @camidiezcanseco/Instagram

¿Por qué Camila Diez Canseco no se llevaba bien con Daysi Ontaneda?

Mauricio Diez Canseco, más conocido como ‘Brad Pizza’, no solo acaparó las pantallas de la farándula peruana por su famosa cadena de restaurante Rústica, sino también por sus escandalosas relaciones sentimentales con diferentes personalidades del espectáculo.

Una de ellas fue Daysi Ontaneda, con quien contrajo nupcias en octubre del 2007 y con quien tuvo dos hijos.

Aunque su matrimonio solo duró dos años, la hija mayor del empresario, Camila Diez Canseco, confesó en 2021 en el programa “En Boca de todos” que, durante ese tiempo que convivían juntas, la relación entre ambas no era nada buena.

“ Nos peleábamos siempre de boca . Un día me acuerdo que le corté el pelo a mi hermano, fue a propósito, yo sabía que eso le iba a molestar (...) Y le dijo a mi papá: ‘Esta mocosa ya es muy malcriada’. Y yo, como era tan chica, pensaba que mocosa era que te salen los mocos, así que le dije: ‘Yo no soy mocosa porque a mí no me salen los mocos’”, expresó.

Aunque ahora confiesa que se lleva bien con la exvedette, en una entrevista para el programa de espectáculos “Magaly TV, la firme” explicó de pequeña celaba a las exesposas de su padre.