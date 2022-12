Jazmín Pinedo pide que las Fuerzas Armadas salgan a las calles: “Hay maneras de protestar”

Jazmín Pinedo se suma a la lista de figuras peruanas que se han pronunciado acerca de las protestas en el país. Pero la conductora de “Más espectáculos” fue más precisa al hacer un llamado a las Fuerzas Armadas para que salgan a las calles a poner orden. Esto debido a la muerte de personas que han dejado las marchas y a los actos vandálicos.

“No se trata de dos bandos en un mismo país... Todo el mundo tiene derecho a protestar y decir lo que piensa, pero hay maneras de protestar. No podemos ver en televisión que ya han muerto tantas personas y que esto continúe. Me parece increíble que las Fuerzas Armadas de nuestro país aún no salgan a poner orden ”, expresó la ex chica reality. Por su parte, ‘Choca’ Mandros también pidió calma a los manifestantes.