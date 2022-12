Yahaira Plasencia y Jair Mendoza terminaron su relación amorosa después de más de seis meses. El cantante de salsa se presentó en el programa de Magaly Medina para hablar sobre el fin de su romance con la popular ‘Reina del totó' y aseguró que el principal culpable de esta ruptura sería el productor musical Sergio George.

¿Por qué terminaron Yahaira Plasencia y Jair Mendoza?

Según el salsero peruano, él fue quien decidió terminar su relación con Yahaira Plasencia, pues sentía demasiada presión por parte del músico estadounidense Sergio George.

PUEDES VER ¿Terminaron? Jair Mendoza pone pausa a su romance con Yahaira Plasencia y revela las razones

“Nosotros hemos tenido una relación muy bonita. Lamentablemente, yo lo decidí por tranquilidad, lo conversamos los dos, porque he visto que hubo presión por parte de su productor.

La conductora Magaly Medina cuestionó su decisión. “Ustedes ya no son adolescentes, si te presiona la mamá, el papá, ¿quién es Sergio George? Un productor musical”, le dijo la presentadora.

“Hay momentos en los que uno tiene que poner en una balanza las cosas y, obviamente, ella apuesta por su carrera, y mi carrera siempre ha estado por delante ”, le respondió Jair Mendoza.

¿Qué dijo Sergio George sobre Yahaira Plasencia y Jair Mendoza?

Recordemos que hace unos días, el productor que trabaja con la intérprete de “Y le dije no” expresó su molestia al revelar que la salsera no le comunicó que haría público su romance con Jair Mendoza. Aseguró que este escándalo mediático opacaba el estreno del nuevo disco que están por lanzar el próximo año.