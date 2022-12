¿Cómo fue el romance de Gino Pesaressi y Vania Bludau y qué tuvo que ver Mariana Vértiz?

Gino Pesaressi ingresó a la televisión como chico reality, luego destacó como bailarín, años después, debutó como conductor de televisión en “En boca de todos” y el pasado fin de semana, se convirtió en bicampeón de la final “El gran show” 2022. Pese a que el modelo se ha mantenido alejado de los escándalos, hubo una polémica que marcó su carrera pública.

En octubre de 2019, Vania Bludau se sentó en el sillón rojo de “El valor de la verdad” para revelar sus más íntimos secretos. Uno de ellos fue el romance a escondidas que tuvo con Gino Pesaressi.

¿Qué pasó entre Gino Pesaressi y Vania Bludau?

En ese entonces, Gino Pesaressi y Mariana Vértiz ya estaban separados, pero las declaraciones de Vania Bludau decepcionaron a muchos fans del ex chico reality de “Esto es guerra”.

“¿Le fue infiel Gino Pesaressi a su expareja contigo?”, le preguntó Beto Ortiz en “El valor de la verdad”. Ella respondió: “Sí”. El polígrafo arrojó que lo dicho era verídico.

La modelo reconoció que su romance con Gino Pesaressi fue un error debido a que él tenía pareja y ella lo sabía . “Soy mala amiga… Son cosas de las que me arrepiento, momentos en los que simplemente no he pensado. Yo sé, como mujer, que no me gustaría que me pase lo mismo. Después de que sucede es que me pongo en los zapatos de la otra persona”, expresó.

Contó que se besaron varias veces en una fiesta a la que acudieron con sus amigos. “No pensé que tenía o no novia. Me acuerdo que era de día, estaba amaneciendo”, agregó. Mencionó que los coqueteos empezaron cuando laboraban juntos en un reality.

“Un año anterior ya veníamos en miraditas porque trabajábamos juntos, pero luego de eso fue que se concretó en la fiesta, él había ido solo y yo estaba soltera…”, sostuvo.

¿Por qué Gino Pesaressi y Mariana Vértiz terminaron su relación?

En 2019, Gino Pesaressi y Mariana Vértiz confirmaron que su relación había llegado a su fin. Durante ese tiempo, varios medios especularon que el motivo fue por una infidelidad; sin embargo, la hermana de la modelo Natalie Vértiz aclaró que la ruptura ocurrió debido a diferencias personales.

“Teníamos muchas diferencias en cuanto a tiempo, trabajos, cosas por el estilo. Ahorita como amigos nos llevamos mucho mejor”, expresó la influencer.