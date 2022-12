¿Cuál es el secreto de Federico Salazar y Katia Condos para tener un próspero matrimonio?

Federico Salazar y Katia Condos tienen 14 años de casados y más de 20 años han trascendido desde la primera vez que sus caminos se unieron. Su largo tiempo de relación sentimental y de convivencia los ha convertido en una de las parejas más sólidas del entretenimiento, pues en lo que va su amorío ninguno de los dos ha protagonizado escándalo alguno.

En más de una ocasión, su destacable matrimonio ha dado que pensar a propios y extraños sobre cuál sería el secreto de su estable unión. Esta interrogante fue respondida por el conductor de “América noticias”, quien decidió sincerarse sobre las particularidades de su romance con la actriz.

¿Cuál es el secreto para un sólido matrimonio según Federico Salazar?

En entrevista para un medio local, el hombre de prensa refirió que la clave para tener una convivencia exitosa de pareja es “taparse los ojos”. Así como lo leen.

El también presentador refirió que su relación matrimonial con Katia Condos es como cualquier otra, llena de buenos y desafortunados momentos. “Pero cuando una pareja tiene el deseo de continuar junta, todo se resuelve conversando”, agregó.

Asimismo, indicó que es fundamental la confianza y el respeto, tanto a su pareja como a la labor que ella realiza. Sostuvo también que no se siente intimidado o incómodo cuando la intérprete debe hacer escenas de besos si es que así lo requiere su trabajo.

Katia Condos contó que conoció a Federico Salazar en la casa de otro periodista. Foto: Instagram

“Sé respetar el espacio de Katia como actriz. No me molesta que se bese en sus escenas de actuación, no me hago problemas si esto ocurre en el escenario”, acotó en otro momento.

El secreto para un buen matrimonio, según Katia Condos

Del mismo modo, en el 2019, la actriz Katia Condos fue cuestionada por la misma curiosidad. En entrevista con “RRP noticias”, ella indicó que la clave para que un matrimonio sea próspero recae en la independencia que cada miembro pueda tener con sus proyectos propios.

“El tema es ser independientes. Tenemos un camino en común como pareja y uno como padres de nuestros hijos. Y cada uno tiene su camino propio: a nivel laboral, con sus propios amigos, con su propia vida, que nos cruzamos, nos juntamos”, declaró la también presentadora de televisión.