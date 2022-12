Fabio Agostini defiende a Said Palao tras ampay con modelo: “Él no sabe ni quién era la chica”

Fabio Agostini saca cara por Said Palao. El modelo español se pronunció sobre el ampay que podría causar el fin de la relación de su amigo y Alejandra Baigorria. Muchos fans de la pareja lo tildaron de “alcahuete” por haber permitido que el chico reality agarre de la cintura a la joven modelo Melissa Byrne en una fiesta electrónica.

¿Qué dijo Fabio Agostini sobre el ampay de Said Palao?

Recordemos que en las imágenes, Fabio Agostini aparece junto a Said Palao y un grupo de amigas, quienes eran Macarena Gastaldo, Alexandra Méndez y Melissa Byrne, cuyo nombre ha empezado a sonar mucho tras el ampay con Said.

Según el modelo español, el hermano de Austin Palao no cometió una infidelidad porque las imágenes habrían sido editadas. Aseguró que este tocó la cintura de la mujer, pues había mucha gente y estaba caminando hacia la barra de las bebidas.

“Mi hermano, estábamos en fiesta electrónica, en un brush, con un montón de gente, Said habrá pasado por detrás y le habrá dicho: ‘Hola, buenos días’. Si no te pegas a una persona y le dices cosas en el oído, gritando porque encima hay que gritar, no te escucha nadie”, expresó en una entrevista para “Magaly TV, la firme”.

“Es una tontería, no se puede juzgar a una persona y hacerle el cargamontón que le están haciendo al pobre Said, porque lo agarraron justo por allá y le dijo algo al oído un segundo... Ese video está cortado porque si lo dejan seguir, ahí te das cuenta que Said sigue de largo y se va para la esquina porque se estaba sirviendo las copas en la mesa”, aseveró.

¿Said Palao no conoce a la modelo Melissa Byrne?

Además, afirmó que Said Palao le preguntó quién es la modelo Melissa Byrne, ya que no la reconoció al ver las imágenes del ampay:

“Me da pena porque encima Said no sabe ni quién es la chica, me preguntó quién era porque no sabe nada”, sostuvo.