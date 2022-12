Brunella y Richard Acuña suspenden su boda por la crisis del país: “No es momento de celebrar”

Pese a que anunciaron su compromiso por todo lo alto, Brunella Horna y Richard Acuña han tomado la difícil decisión de suspender la celebración de sus nupcias en el marco de la complicada crisis política que atraviesa el país, por las multitudinarias protestas en varias regiones del Perú en rechazo al gobierno de turno y el Congreso de la República.

A través de sus redes sociales, la empresaria informó a su comunidad de redes sociales y a sus allegados, que su matrimonio con el hijo de César Acuña pactado para este sábado 17 de diciembre, no se llevaría a cabo por los acontecimientos recientes en la coyuntura.

Boda de Brunella y Richard Acuña se suspende

El comunicado iniciaba expresando lo siguiente: “ No es momento de celebrar; por ese motivo, hemos tomado la difícil decisión de suspender nuestra boda en razón de la crisis actual ”.

“Tanto nosotros como nuestras familias y amigos hemos esperado con entusiasmo la fecha en que ambos nos juremos amor eterno y confirmemos ante Dios nuestros deseos de una vida juntos. Hemos puesto mucho empeño en ello con la participación entusiasta de quienes nos quieren. Sin embargo, no podemos celebrar mientras nuestra patria atraviesa horas inciertas y la pérdida de vidas nos enluta a todos”, decía en el segundo párrafo del escrito.

El comunicado de Brunella Horna en redes sociales. Foto: Brunella Horna/Instagram

¿Brunella contrajo COVID-19 una semana previo a su boda?

Días atrás, la conductora de “América hoy” dio a conocer que no se encontraba muy bien de salud pues había venido manifestando síntomas de la COVID-19.

“No sé qué vaya a pasar, si tengo COVID-19 o no, me voy a sacar la prueba. Me duele demasiado la garganta, me siento afiebrada, no me he medido la temperatura, pero creo que tengo fiebre. Estoy cruzando los dedos para que no sea COVID-19″, dijo la ‘Baby Brune’ en sus estados de Instagram.

