Anthony Aranda arremete contra Ethel: “Esa señora habla de mí y se espanta, pero es su personaje”

¡Fuego! Anthony Aranda estalló y habló sobre las recientes declaraciones de Ethel Pozo, donde decía que no estaba de acuerdo con la presencia del bailarín en la final de “El gran show” junto a Melissa Paredes.

“Yo no lo hubiera traído jamás, hubiera ido sola”, afirmó la conductora de “América hoy” sobre la polémica aparición del bailarín en el reality. La hija de Gisela reveló que le parecía una decisión que “le jugaría en contra” a Melissa, debido al escándalo de infidelidad que protagonizó con el ‘Gato activador’ un año atrás.

¿Qué dijo Anthony Aranda?

El coreógrafo despotricó contra Ethel Pozo después de sus declaraciones. Es importante recordar que Paredes también había dicho que no le parecía que la presentadora de “Mi mamá cocina mejor que la tuya” comentara al respecto. “¿Quién es ella para juzgar?” , dijo la ex reina de belleza.

“Esa señora habla de mí y se espanta, es como si yo le hubiera hecho algo. Pero bueno, es su papel, su personalidad, su personaje. Yo creo que la señora Ethel… no sé sus intenciones… hay cosas que ni se comentan, solo se ven”, reveló Aranda.

Por otro lado, Anthony explicó que los cambios realizados en la coreografía de su pareja en la final de “El gran show” fue debido a una orden del productor del programa y no una idea suya, tal como había afirmado Janet Barboza en “América hoy”.

“Un día antes tuvimos que cambiar casi todo porque el mismo productor lo exigió, porque no era una opción. Sabiendo eso, ellas quieran dejarme mal a mí diciendo ‘como que tú fuiste y le cambiaste las cosas’”, se defendió el bailarín.

Anthony Aranda fue el refuerzo de Melissa Paredes en la final de "El gran show". Foto: Composición La República/Captura América TV

Anthony Aranda no le guarda rencor a Janet Barboza: “Con ella no me puedo molestar”

Anthony Aranda aprovechó las cámaras de “Amor y fuego” para opinar sobre Janet Barboza. El coreógrafo fue consultado sobre cómo reacciona cuando hablan de él. El novio de Melissa Paredes realizó una valoración de las palabras de la conductora de “América hoy”.

“Edson es mi amigo. La señora Janet Barboza... con ella nunca me he podido molestar”, dijo. “Ella es graciosa, sabe cómo hacerlo. Te tira la piedra, pero de una u otra manera te dice tus virtudes”, añadió.

¿Qué dijo el ‘Activador’ tras volver a bailar en “El gran show”?

Anthony Aranda reapareció en “El gran show”, junto a Melissa Paredes”, tras más de un año. Como se recuerda, ambos dejaron de aparecer como pareja de baile tras el ampay que protagonizaron en el estacionamiento de un gimnasio. Tras reforzar a la actriz, resaltó lo especial que fue estar a su lado en la fecha decisiva. “Feliz, esa pista tiene una energía hermosa y es una adrenalina que cualquier persona que tiene esta pasión (el baile), la recomiendo”, dijo.

“Ella (Melissa Paredes) desde el día uno que pisó “El gran show” me dijo: ‘amor… en la final, porque sé que llegaré a la final me voy a esmerar, me encantaría que me acompañes’. Yo le dije: ‘Yo feliz’”, agregó el coreógrafo.

Fiorella Cayo apoya romance de Anthony Aranda y Melissa Paredes

La jurado VIP de “El gran show”, Fiorella Cayo, tuvo tiernas palabras hacia Anthony Aranda y Melissa Paredes, quienes iniciaron su romance con un ampay: “Antes que nada, te felicito Melissa, me ha encantado verlos a los dos trabajando juntos como un equipazo que son, sé lo que han pasado juntos y te quiero felicitar a ti por cómo la has apoyado a ella a todo nivel, eso es lo que hace una pareja, apoyarse, trabajar en equipo. Nadie es nadie para juzgar a nadie y los felicito por seguir adelante siempre”.