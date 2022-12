¿Quién es el esposo de Anna Carina Copello y cuántos años llevan juntos?

¡La pareja perfecta! La cantante Anna Carina Copello tiene todo lo que alguna vez soñó y con eso no solo nos referimos a su exitosa carrera como artista, sino también a su matrimonio estable y a los dos hijos que planeó concebir. La intérprete de “Callao” ha trabajado en silencio, pero poco a poco alcanzó todo lo que se propuso.

A diferencia de otras artistas, la intérprete de “Dime si esto es amor” construyó su trayectoria junto con su esposo, Paul Bebin, quien la acompaña hace muchos años e hizo un gran sacrificio por priorizar su carrera musical. A continuación, te contamos todo sobre el ingeniero que cautivó el corazón de la hermana de María Pía Copello y mucho más.

Inicios de Anna Carina Copello

La talentosa Anna Carina Copello inició su trayectoria artística en 1990 cuando trabajó para el recordado programa “Nubeluz”. En el 2000, lanzó su primer disco de manera independiente, titulado “Algo personal”. Desde ahí hasta ahora, no ha parado de trabajar como compositora, jurado y también participó en varios realities. Es publicista de profesión, pero solo duró poco tiempo trabajando en un banco como diseñadora gráfica porque no sintió el apoyo de los medios.

“ Eso es lo que me apasiona de mi carrera. Cada día es distinto. Te puedes encontrar con un bache o una nominación o algo que no esperas...”, aseguró sobre su profesión para el programa de Milagros Leiva. Entre sus canciones más sonadas está: “Amándote”, “Dime si esto es amor”, “Hipocresía”, “Callao”, “Cielo sin luz”, etc. Su vida familiar comenzó cuando conoció a Paul Bebin. En el 2003, la empresaria salió embarazada de su primera hija, Micaela. Su segundo hijo vino mucho tiempo después a pesar de que siempre anheló ese momento.

¿Quién es el esposo de Anna Carina Copello?

El éxito que goza Anna Carina Copello es gracias a su talento y arduo trabajo en estos más de 30 años de trayectoria; sin embargo, nada de esto sería posible sin el sacrificio de su esposo, Paul Bebin, ya que es su mánager.

De él no se sabe mucho. Solo que tiene la misma edad de la artista: 41 años. Es ingeniero industrial de profesión y tenía un empleo muy estable, pero cuando vio que su esposa estaba muy enfocada en lo suyo, tomó la decisión de dejar todo para trabajar con ella.

Según cuenta en una entrevista con un diario local, la influencer lo tomó en son de broma y no creyó que la ayudaría tanto. Actualmente, tiene dos pequeños y gozan al máximo de sus momentos familiares cuando están lejos de los estudios de grabación.

¿Cuántos años de relación llevan Anna Carina Copello con Paul Bebin?

La pareja conformada por Anna Carina Copello y Paul Bebin se conoció en el 2003 y desde ahí no se han separado para nada. Su hija, Micaela, vino al mundo cuando ellos eran muy jóvenes y tenían 20 años, pero quién sí se demoró en llegar fue el segundo pequeño.

Cuando la menor tuvo 5 años, ambos decidieron que era el momento de casarse. Por eso, en octubre del 2008, contrajeron matrimonio por civil y religioso en una lujosa boda.

Actualmente, los esposos Bebin Copello están por cumplir 20 años de casados sin tener algún escándalo mediático y únicamente enfocados en su trabajo y hogar. ¿Se separarán como la mayoría de romances? Eso solo se sabrá con el tiempo. Cabe resaltar que ellos, como familia, viven en Lima y Miami, de acuerdo con los compromisos laborales que tenga la intérprete de “Callao”.