¿Que relación tiene Andrea San Martín con Deyvis Orosco y cómo se conocieron?

A la fecha, Andrea San Martín y Deyvis Orosco mantienen una bella familia y viven en armonía. Muchos aplauden la cálida relación del cumbiambero con Cassandra Sánchez, pero todavía recuerdan la relación que formó en su juventud con la ‘Ojiverde’.

Precisamente, sobre este tema habló San Martín en entrevista con el canal de YouTube ¿Y Ahora Qué?, conducido por Christian Bayro y Manuel Paz Soldán, exreportero de “En boca de todos”. La influencer se sinceró al recordar cómo inició su romance con el ‘Bomboncito de la Cumbia’ y de qué forma tuvieron su primer encuentro cara a cara.

¿Cómo se conocieron Andrea San Martín y Deyvis Orosco?

En la entrevista, la ex chica reality confesó que su primera reunión con el músico de cumbia se debió a una tarea universitaria que tuvo que cumplir. La consigna del trabajo era entrevistar a un personaje famoso y una amiga le presentó a Deyvis Orosco.

“Yo no conocía a nadie del medio. Le pedí a una amiga que trabajaba en novelas que me presente a cualquier persona que sea conocida para hacerle una entrevista y así conocí a Deyvis. Fui, lo entrevisté, y me cayó bien”, relató la exmodelo.

¿Andrea San Martín y Deyvis Orosco fueron pareja?

La química hizo su trabajo y tanta fue la conexión entre la dupla que a los cinco días de conocerse decidieron iniciar una relación sentimental. De esta manera, en el 2011, Andrea San Martín y Deyvis Orosco hacían público su prematuro romance.

En otro momento, la exconductora de “La banda del Chino” relató que al inicio de su relación era ella quien realizaba largos viajes para visitar al autor de “Botellita de ron”. En aquel entonces, la influencer tomaba dos carros para visitar a Deyvis.

“Yo ya no vivía en la casa de mi mamá; se lo presenté. Al inicio no iba a mi casa porque yo no vivía con mi mamá y no había interacción familiar, pero luego ya porque me fui a vivir con él”, sostuvo la ‘Ojiverde’.