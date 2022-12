Yaco Eskenazi: ¿por qué Mayella Lloclla dijo que fue terrible actuar con él al principio?

Yaco Eskenazi ganó popularidad en todo el Perú cuando ingresó al programa “Esto es guerra” en 2012, pero su carrera en TV empezó mucho antes. El ex chico reality debutó como actor en “Así es la vida” de Efraín Aguilar. Desde entonces, ha obtenido pequeños papeles en varias telenovelas.

Por ejemplo, en el 2020, interpretó a Gustavo Alemán Villanueva, pareja de Mayella Lloclla en la telenovela “Dos Hermanas”. La reconocida actriz de 35 años habló sobré cómo es trabajar con Yaco Eskenazi y su crecimiento en la actuación.

¿Qué dijo Mayella Lloclla sobre trabajar con Yaco Eskenazi?

Sin pelos en la lengua, Mayella Lloclla reveló que compartir escenas con Yaco Eskenazi en la primera temporada de la telenovela fue bastante complicado porque era muy engreído.

Yaco Eskenazi actuó en "Dos hermanas". Foto: captura América Televisión

“El año pasado era terrible trabajar con él. Siempre me saca en cara eso. Es que es muy engreído y a mí no me gusta la gente demasiado engreída, venimos a trabajar, a tener ese contacto, a pasar letra que es lo que siempre hacemos. Él estaba: ‘A qué hora me voy’, ‘cuándo voy a entrar’. Yo le decía: ‘Te puedes calmar, carajo, pasa letra conmigo para tenerla en one’ ”, comentó en una entrevista para El Trome.

Luego de la llamada de atención, Mayella Lloclla afirma que el esposo de Natalie Vertiz se convirtió en un gran compañero, ya que es un chico “recontra chamba”.

“Ahora que retomamos (la grabación de la novela) él ha llegado bien aplicado, después de la gritada del año pasado me dice: ‘Ya sé mi letra’, ‘ya estoy tranquilo’. De verdad, que funcionó y ahora el compañerismo que tenemos es divertido”, añadió.