Sheyla Rojas logró entrevistar a personajes de la farándula local cuando se desempeñaba como conductora de “Estás en todas”; además, viajó al extranjero para conversar con artistas famosos, como Antonio Banderas, con quien vivió una curiosa anécdota luego de contarle que el padre de su hijo es Antonio Pavón.

La modelo estuvo cara a cara con el español para el programa que conducía con ‘Choca’ Mandros en América TV. Durante la conversación, Sheyla Rojas reveló que pasó por un momento inolvidable durante un evento al que asistió Antonio Banderas.

¿Antonio Banderas y Sheyla Rojas son familia?

En 2018, Sheyla Rojas enrumbó hasta Marbella, España, para asistir a la fiesta por los 20 años de la fragancia del actor. En ese sentido, la modelo mencionó que Antonio Banderas le mostró mucha confianza, pero nunca imaginó que el actor de Hollywood le revelaría su parentesco familiar.

Sheyla Rojas asistió a un evento realizado en la mansión de Antonio Banderas en Marbella. Foto: América TV

“Me hizo sentir muy en confianza, como de su familia, fue maravilloso. Faltan más fotos y videos; grabé todo. Tengo las primicias. Mi celular vale oro”, indicó la ex chica reality para el espacio “Espectáculos” de América TV.

Luego de entablar una amena conversación, la chiclayana le mencionó que tenía un hijo mitad español y mitad peruano, pero ambos se llevaron una sorpresa al conocer los apellidos de Antonio Pavón.

“Yo le conté, sin saber, tengo un hijo con raíces de Andalucía, Málaga y Perú, y se llama Antonio. Además, le dije que Antonio (su hijo) es familia de los Galán por Antonio (Pavón). Y me dijo: ‘No te puedo creer. Mi hermana está casada con uno de los Galán; somos familia’”, contó ella para las cámaras de América TV.

Antonio Banderas se enteró de la relación de Sheyla Rojas y Antonio Pavón. Foto: América TV

¿Por qué se se separó Sheyla Rojas de Antonio Pavón?

La pareja se conoció mientras participaban en el reality “Combate”. En el mismo set, el español le propuso matrimonio, en 2012. Al año siguiente, anunciaron la llegada de su hijo Antoñito y a los pocos meses terminaron su romance tras un ampay de Antonio Pavón con Milett Figueroa.

“Me dolió muchísimo. Siento que se me cayó. Me decepcionó muchísimo. Me hizo mucho daño. No es que solo salió y se divirtió, no es que solo salió y bailó. Lo más importante en esto es que me mintió, me ocultó, y la confianza que yo le tenía la agarró y la tiró a la basura”, expresó Sheyla Rojas para el programa de “Combate”.