¿Cuál es el verdadero nombre de Sir Winston y cuántos años le lleva a Sheyla Rojas?

¿Seguirán juntos? La influencer internacional Sheyla Rojas sorprendió a sus seguidores al ser presentada como uno de los nuevos ‘jales’ de ATV junto con Tula Rodríguez. Lo curioso es que la modelo haya aceptado pese a que su vida está en México con su pareja, ya que fue por esa misma razón que no aceptaba ese tipo de ofertas.

Como se conoce, desde hace varios años, la ex chica reality se instaló en el país azteca con su pareja Sir Winston para llevar la vida lujos que siempre sonó. Acá te contamos cómo es que la empresaria se alejó del país, cómo se llama realmente su galán y cuántos años le lleva de diferencia.

¿Por qué Sheyla Rojas se fue a México?

La conductora Sheyla Rojas tenía una vida estable en todos los sentidos en Perú desde que ingresó a la televisión. Trabajó por muchos años en programas reality hasta que se consolidó como presentadora de “En boca de todos”. También era imagen de varias marcas reconocidas hasta que se difundió un supuesto audio que le envió al futbolista Luis Advíncula, con quien estuvo saliendo.

Ese fue su punto de quiebre. Debido a que perdió su trabajo, las marcas dejaron de auspiciarla y otras malas noticias. En pocas palabras: su castillo de naipes se vino abajo . Eso hizo que la modelo repensara su vida y busque otros horizontes. Fue así que decidió irse a México de vacaciones sin pensar que ahí conocería el amor.

¿Cómo inició el romance entre Sheyla Rojas y Sir Winston?

En el 2020, la trujillana Sheyla Rojas alistó sus maletas para visitar tierras mayas en modo vacaciones hasta que conoció a su actual pareja. ”Yo ya tenía mis maletas y todo listo para regresarme (a Perú), pero mi amigo me invita a esta cena y en ese momento fue como amor a primera vista, y él (Sir Winston) me dijo ‘quédate’ y yo le dije que ‘me tenía que regresar’. Me dijo que ‘me quede un mes’ y yo le dije ‘bueno’”, le contó a Magaly Medina.

Desde ahí hasta el día de hoy, la pareja se ha mantenido unida sin dejar de tener problemas como cualquier otra familia. A la actualidad, la empresaria y el padre de su hijo tienen una muy buena relación con sus nuevas parejas por el bien del bebé.

¿Cuál es el verdadero nombre de Sir Winston y cuántos años le lleva a Sheyla Rojas?

A pesar de que todos lo conozcan como Sir Winston, el verdadero nombre del empresario es Luis Miguel Galsrza Muro. El rubro en el que se maneja es la construcción.

La influencer aclaró en “Magaly TV, la firme”: “ Él no hace cosas ilícitas y eso es injusto, él se dedica a la construcción. Que la gente deje de hablar tontería y media (...) lo voy a decir, pero a mí no me gusta porque es complicado y que todo el tiempo la gente invente cosas”.

Hace unas semanas, el comunicador Kurt Villavicencio reveló que el mexicano tiene 40 y, por lo tanto, le llevaría cinco años a su novia Sheyla Rojas, que lo dejará unos meses para trabajar en el nuevo proyecto de ATV.