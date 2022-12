Rosángela Espinoza: ¿cuál es la exorbitante cifra que habría pagado por su estadía en Qatar 2022?

Rosángela Espinoza se une a la lista de faranduleros que viajaron a Qatar pese a que Perú no logró una clasificación en el Mundial 2022. A través de redes sociales, la popular ‘Chica Selfie’ presumió de los lugares en los que paseó y los momentos de tensión que vivió en un partido en el que estuvo presente.

Sin embargo, este inesperado destino causó que muchos se pregunten cuánto cuesta un viaje a dicho país. Por ello, en la siguiente nota te contamos cuánto habría gastado la chica reality en su viaje de ensueño.

¿'Mufa'? Rosángela Espinoza estuvo en el Brasil vs. Croacia, encuentro que dejó muy tristes a todos los fanáticos de la selección brasileña. Foto: composición LR/Rosángela Espinoza/Instagram. Video: Rosángela Espinoza/Instagram

¿Cuánto gastó Rosángela Espinoza en Qatar?

La presencia de Rosángela Espinoza en tierras qataríes dejó asombrado a más de uno, pues se sabe que no es un lugar económicamente accesible para todo aquel que quiera ir.

En una reciente edición de “América hoy”, se revelaron las cifras que habría gastado la influencer durante su tiempo en dicho país, no solo en pasaje y hotel, sino también en algunas atracciones recreativas a las que habría recurrido.

Para el vuelo de ida y regreso, sumado con la estadía en algún hospedaje, el total ascendería a US$ 1.200. Además, en la entrada del partido en el que pudo ver de cerca a Cristiano Ronaldo gastó aproximadamente entre US$ 925 y US$ 2.500. Por último, también suma la cantidad que usó para el safari, el cual habría costado 78 euros o S/ 300.

Teniendo en cuenta los días que pasó ahí, se dio a conocer que sus gastos aproximados estarían bordeando los US$ 10.000, número que asombró a Janet Barboza. “No ha gastado menos de sus US$ 10.000” , señaló la presentadora.

Rosángela Espinoza conoció a Ronaldo

A través de redes sociales, Rosángela Espinoza compartió detalles inéditos de su viaje a Qatar, en el que no solo pudo ver jugar a famosos deportistas, sino que también tuvo la suerte de conocer a una de las estrellas más grandes y recordadas de Brasil, como el gran Ronaldo.

Este hecho causó gran entusiasmo en la joven, quien no dudó en tomarse una foto con él y publicarla en su cuenta oficial de Instagram. “Me tomé una foto con el gran Ronaldo. Estoy feliz. La estoy pasando increíble”, fue el breve mensaje que dejó en su perfil.

Magaly Medina cuestiona viaje de Rosángela a Qatar

Aunque sus seguidores celebraron que la modelo tuviera la oportunidad de viajar hasta el país anfitrión del Mundial 2022, hubo otros que cuestionaron los lujos que mostró durante el tiempo que permaneció ahí. La más crítica sobre el tema fue Magaly Medina.

Durante uno de sus programas más recientes, la presentadora de ATV no fue ajena al ostentoso viaje que hizo Rosángela Espinoza y dio su opinión al respecto.