Federico Salazar y Verónica Linares se pronunciaron sobre los ataques contra las instalaciones de América TV y Canal N la noche del lunes 12 de diciembre. Periodistas y usuarios reportaron que tiraron piedras y rompieron ventanas en los locales de Santa Beatriz, Cercado de Lima.

Al respecto, las figuras del canal condenaron lo ocurrido. “Definitivamente es vandalismo. Tenían como objetivo sembrar terror. No nos van a detener en la información”, expresaron.

¿Qué más dijeron los periodistas?

Federico y Verónica presentaron el informe de los ataques al canal. Tras la nota periodística, expresaron su incomodidad por el atentado hacia la integridad de sus colegas.

“Eso no es una manifestación a favor o en contra de una posición determinada... No venían como han podido ver, que no tenían pancartas, carteles, no había consignas“, resaltaron.

“Más bien, en silencio, como si fueran un grupo delincuencial, tenían como objetivo sembrar miedo, terror, pero tal como enfrentamos en otras ocasiones”, agregó Salazar.

Magaly también se pronunció

Magaly Medina no fue ajena a la información del vandalismo a los canales y, al iniciar su programa de farándula, expresó su solidaridad hacia sus colegas.

“Los hechos de las últimas horas sobrepasan a nosotros, a la diversión y la distracción. Quiero protestar y rechazar estos actos violentos de este grupo de vándalos que, llamándonos ‘prensa vendida’, atacaron propiedad privada”, dijo.