Dra. Fit: “He cometido muchos errores a causa de mi ira”

María Elena Leiva Corcuera, más conocida como ‘La doctora Fit’, hace mea culpa y admitió que se dejó llevar por su furia al sentirse atacada maliciosamente por diversos programas de espectáculos, quienes presentaron presuntos casos de supuestas malas praxis con la intención de poner en tela de juicio su credibilidad profesional.

“Reconozco que he cometido muchos errores a causa de mi cólera, rabia, al ver como tan ligeramente mancillaban mi honor, mi trabajo, eso no es justo. Quizás no supe manejar bien la situación mediática, pero quiero dejar en claro que nunca he deformado el rostro ni el cuerpo de nadie, tampoco he utilizado productos que dañen la salud de las personas. Como en todo procedimiento, pueden existir riesgos de complicaciones y si me ha ocurrido alguna vez, me he hecho cargo hasta solucionar el problema. Ahora, si alguna paciente tuvo alguna reacción años después y se atendió con otro profesional sin haber pasado antes por mi consultorio, eso ya escapa de mí. ¿Cómo saber si en esos años no se hicieron algo más?, yo siempre soy responsable de mis actos, si fuera mala profesional entonces miles de personas ya me hubieran denunciado, entre ellos personas públicas como artistas, deportistas , políticos, etc a los que he atendido, pero hasta el día de hoy no hay nada”, dijo en un comunicado.

Como se recuerda, el pasado mes de octubre, ocho personas se presentaron en diversos programas de espectáculos para sindicalizarla como un profesional médico, que supuestamente les realizó una mala praxis. Incluso, se dijo que le ocasionó daños irreparables en rostros y partes del cuerpo por inyectar supuestas sustancias prohibidas. “Decidí que pase un tiempo prudente para buscar un buen asesoramiento y así tomar las acciones legales respectivas, porque acá lo que se ha buscado, es manchar mi reputación que la he venido construyendo durante todos estos años. De hecho mi abogado ya se está encargando del asunto”, indica.

“No reconozco a las pacientes anónimas”

“De todo lo que se ha dicho de mí, nada es verdad. De hecho ni reconozco a algunas de las pacientes anónimas que mostraron , jamás me buscaron por semejantes complicaciones, es más, no sabía nada de ellas hasta el día en que lo vi en esos programas. Incluso hoy una de las denunciantes que dió la cara y que jamás tuvo una complicación pide como indemnización un millón y medio de soles después de despotricar contra mí sin pruebas en distintos programas, ahí se puede ver las verdaderas intenciones. No es justo que me hayan hecho tanto daño por dinero, es lamentable además, que algunos colegas médicos se hayan prestado a esta farsa utilizando mi imagen para generar polémica y así subir sus seguidores; eso es muy bajo”, comentó la doctora Fit.