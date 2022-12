Valeria Piazza sorprendida por ampay de Said Palao: Ale va a tener que escuchar explicaciones

La conductora Valeria Piazza no dudó en referirse al comentado ampay de Said Palao con una joven de 23 años, el último fin de semana, mientras se encontraba en una fiesta electrónica. La ex reina de belleza se mostró apenada al ver las imágenes emitidas por “Magaly TV, la firme” y recordó el sólido romance que había venido construyendo él con Alejandra Baigorria.

“No sé qué decirles, Ale y Said son mis amigos. Ver estas imágenes de Said a mí me ha sorprendido, no pensé que pasaría algo así”, dijo en un inicio. Del mismo modo, tuvo solidarias palabras para la ‘Rubia de Gamarra’. “Cuando (Alejandra) regrese de vacaciones va a tener que escuchar bastantes explicaciones de Said. Me da mucha pena haber visto esas imágenes”, agregó.