¿Tula visitará a Magaly para promocionar su programa especial de ATV? Esto dijo la conductora

Tula Rodríguez volverá a la televisión junto con Sheyla Rojas en un nuevo programa que se transmitirá por ATV. Por ello, en una rueda de prensa, fue consultada sobre la posibilidad de presentarse en el set de Magaly Medina, ya que pertenecerán a la misma casa televisora.

Asimismo, se le insistió sobre si tenía temor de que la ‘Urraca’ le cuestione sobre temas relacionados con Javier Carmona.

Tula Rodríguez no tiene interés en ir al programa de Magaly Medina

La exconductora de “En boca de todos” aseguró que, hasta el momento, no ha recibido ninguna invitación de Magaly Medina.

“¿Tula, tu negativa de no ir al programa de Magaly es porque te va a sacar temas de tu pasado, como Javier Carmona?”, le preguntaron.

“Dejemos a mi esposo descansando en paz. No iría, uno, porque no me han invitado. Dos, perdón, pero la verdad no me interesa ir ”, comentó.

Tula Rodríguez minimiza críticas de Magaly Medina

Finalmente, Tula Rodríguez restó importancia a las constantes críticas y burlas que ha recibido de la figura de ATV.