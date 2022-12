Tula Rodríguez: ¿cómo llegó a la conducción y qué tiene que ver Michelle Alexander?

Tula Rodríguez empezó en la pantalla chica como bailarina para luego participar en teleseries peruanas y luego dar el salto a la conducción. Ahora, la exvedette asume un nuevo reto junto a la modelo Sheyla Rojas y Paco Bazán en ATV, luego de haber pasado por diferentes casas televisoras como presentadora.

A pesar de que su debut en la televisión ocurrió cuando apenas era una adolescente, Tula Rodríguez aseguró que Michelle Alexander tiene que ver con su faceta como conductora de televisión.

¿Qué tiene que ver Michelle Alexander en la faceta de conducción de Tula Rodríguez?

Tras recordar las diferentes etapas de su vida artística, la exvedette detalló que gracias a Michelle Alexander pudo conducir un programa de televisión y dejar las plumas y lentejuelas.

“Michelle Alexander me llama para hacer conducción y era entre dejar las tangas y escoger la conducción, porque acá (bailarina) ganaba mucha plata, pero yo también tenía ganas de hacer otras cosas, de retarme. Fui y me arriesgué. He hecho varias cosas ¿no?”, finalizó la exconductora de “En boca de todos”.

"Reinas del mediodía" fue uno de los programas que condujo Tula Rodríguez. Foto: Julio Molina

¿Cómo fue el inicio de Tula Rodríguez en la televisión?

En entrevista con el programa “Estás en todas”, la exbailarina contó que nunca imaginó aparecer en televisión cuando estaba por cumplir 15 años.

“Tenía menos de 15 años, era una niña, no entiendo cómo la verdad. Yo me muero si mi hija lo hace. Primero me fui a un concurso de Señorita Lima, donde perdí obviamente”, expresó la conductora al programa de ‘Choca’ Mandros.

Tula Rodríguez condujo en "Boca de todos" junto a Maju Mantilla y Ricardo Rondón. Foto: Tula Rodríguez/Instagram

Luego decidió probar suerte en un concurso en el que le ofrecieron pertenecer al elenco de bailarines, trabajo que aceptó a pesar de ser una estudiante.