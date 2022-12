Paolo Guerrero: ¿qué dijo Doña Peta sobre presunto embarazo de Ana Paula Consorte?

En los últimos días, Ana Paula Consorte causó revuelo por una fotografía que compartió donde parecía que está embarazada. Muchos usuarios difundieron el rumor de que la modelo y Paolo Guerrero estarían en la dulce espera debido a que la joven lucía una pancita, según la imagen que publicó en sus redes sociales.

Si esto fuera verdad, el afamado ‘Depredador’ estaría cerca de convertirse en padre por cuarta vez, por ello, en “América hoy” se comunicaron con Doña Peta para preguntarle su opinión.

¿Qué dijo Doña Peta?

Al ser consultada sobre el supuesto embarazo de Ana Paula Consorte, Doña Peta aseguró que no estaba al tanto de ello.

“Ah, no sé, yo no sé nada de eso. Que yo sepa, no, no sé” , dijo la madre del futbolista.

PUEDES VER: Abogada de Paolo Guerrero pide que Magaly vuelva a prisión tras sentencia a favor de Lucho Cáceres

¿Cuántos meses de embarazo tendría Ana Paula Consorte?

Ante estos rumores, Janet Barboza especuló que Ana Paula Consorte tendría cuatro meses de embarazo, sin embargo, hasta el momento no se ha confirmado esta versión.