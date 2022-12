Melissa Paredes no descarta volver a conducir un programa con Ethel Pozo: “Si me llaman, yo voy”

Luego de su inesperada eliminación de “El gran show”, Melissa Paredes fue interceptada por la prensa para conocer más sobre su participación en el programa. No obstante, fue imposible no preguntarle por las últimas declaraciones que dio Ethel Pozo, en las que se mostró en contra del regreso de Anthony Aranda a la pista de baile.

Pese a ello, aclaró que, aunque tengan sus diferencias, no tendría problema en volver a estar junto a ella en televisión.

Ethel Pozo y Melissa Paredes fueron compañeras en "América hoy". Foto: composición LR/América TV/Latina

Melissa Paredes aceptaría trabajar con Ethel Pozo

Las cámaras de “Amor y fuego” fueron en busca de Melissa Paredes y no dudaron en preguntarle si estaría dispuesta a regresar como conductora de “América hoy”, pese a las constantes discrepancias que tiene con Ethel Pozo.

“¿Tú regresarías en algún momento a ‘América hoy’ el próximo año”, consultó el reportero. “ Trabajo es trabajo. A mí, si me llaman, yo voy, a donde me llamen. A cualquier trabajo. Yo necesito trabajar, tengo una hija, tengo talento”, comentó con total seguridad la ex chica reality.

Por otro lado, explicó que no solo está enfocada en ser presentadora, pues cualquier oferta que reciba, ella aceptaría con gusto, pues lo importante es no dejar de trabajar. “Si me llaman a la actuación, voy y actúo. Si me llaman a conducir, a conducir, y si me llaman para bailar también. ¡A lo que sea!”, agregó.

La respuesta de Melissa Paredes a Ethel Pozo

Melissa Paredes manifestó su incomodidad por los últimos comentarios de Ethel Pozo respecto a la aparición de Anthony Aranda en la final de “El gran show”. Tras escucharla, su excompañera mandó una contundente respuesta para la hija de Gisela Valcárcel.

“¿Quién es ella para decir si es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar?” , se le escuchó decir con total indignación para que después señale que la conductora de “América hoy” maneja un doble discurso frente a cámaras.