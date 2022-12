Melissa Paredes se mostró incómoda por los comentarios de Ethel Pozo hacia Anthony Aranda. La presentadora de “América hoy” había opinado sobre la participación del ‘Activador’ en la final de “El gran show”, alegando que él no debía bailar.

En declaraciones a “Amor y fuego”, la actriz expresó su molestia y arremetió contra su excompañera de trabajo. “ ¿Quién es ella para decir si es correcto o no? ¿Es Dios? ¿Quién es para juzgar?”, dijo en el adelanto que se difundió este 11 de diciembre.

En otro momento del video, la exchica reality resaltó que la hija de Gisela Valcárcel tiene un doble discurso con sus opiniones.

“‘Ay, me encantaría que aquí esté Óscar del Portal (periodista de América TV que fue acusado por infidelidad), me gustaría tener a todos’, pero a mí no porque soy mujer. Me parece un poco machista ”, manifestó.

Esto dijo Ethel Pozo sobre el ‘Activador’

Días antes de la final de “El gran show”, y tras saberse que Melissa Paredes iba a llevar a Anthony Aranda como su refuerzo en la última gala, Ethel Pozo señaló que él no debía aparecer en el programa.

“Yo no lo hubiera traído jamás, hubiera ido sola. Es inevitable que entre la vida personal, ¿por qué lo lleva a él y no a otro bailarín? Hay otros bailarines muy buenos”, comentó.

“Inevitablemente quieren que nosotros recodemos eso. Ha llegado hasta allí sin él, ha podido brillar sola”, agregó Pozo.

¿Ethel Pozo y Melissa Paredes retomaron amistad?

En la semifinal de “El gran show”, Ethel Pozo y Melissa Paredes protagonizaron un emotivo momento sobre la pista de baile. Frente a las cámaras, se dieron un largo abrazo tras un año de haberse alejado por el ‘ampay’ con el ‘Activador’.

Melissa Paredes y Ethel Pozo se dieron un abrazo en la última gala de "El gran show", Foto: composición LR/América TV

“Creo que las cosas se dan, el tiempo es así. No sé si tenía que darse, pero yo conocí a una Melissa maravillosa cuando éramos amigas… y creo que eso siempre se va a dar. (...) Quizás nuestros caminos se separaron, se fueron para otro lado, pero siempre hay un bonito recuerdo”, dijo la hija de Gisela Valcárcel.