Josi Martínez confirma que será parte de “Asu mare 4”: “Mi primera aparición en pantalla grande”

El 2023 arrancará con todo en cuanto a estrenos del séptimo arte se refiere y especialmente en la industria nacional. Y es que el próximo 9 de febrero se estrenará la cuarta parte de “Asu mare”, que esta vez no tendrá a Carlos Alcántara delante de las pantallas, sino que hará su debut como director. Además, a pocas horas de lanzar su tráiler definitivo, un sorpresivo personaje confirmó su aparición en esta esperada producción.

Resulta que Josi Martínez anunció mediante su cuenta de Instagram que tendrá un papel en esta cinta. El joven influencer, que ha cobrado gran popularidad en el último tiempo, se mostró muy emocionado con esta gran oportunidad, pues será su estreno en el séptimo arte.

Josi Martínez formará parte del elenco de “Asu mare 4″

Mediante un extenso mensaje la mencionada red social, el creador de contenidos aprovechó también para invitar a los seguidores de Carlos Alcántara para que no se pierdan el estreno de este film y también agradeció a sus seguidores por cada paso que da en su carrera.

Josi Martínez se hizo famoso gracias a su contenido en las plataformas digitales. Foto: Instagram

“Hasta que por fin les puedo dar la gran noticia de mi primera aparición en la pantalla grande. ¡No saben la emoción al recibir la propuesta y lo bien que la pase durante el rodaje! Agradezco muchísimo a Carlos Alcántara por la oportunidad y a ustedes por su apoyo y haberme hecho llegar hasta donde estoy. Ya saben este 9 de febrero todos a ver “Asu mare 4″ en todos los cines de Perú”, escribió Josi Martínez.

Ricardo Mendoza no será parte de “Asu mare 4″

A mediados de este 2022 se dio a conocer qué actores serían parte de la cuarta entrega de “Asu mare” dando la sorpresa de que Ricardo Mendoza no estaría incluido. El actor y actual conductor de “Hablando huevadas” estuvo en las tres cintas anteriores, pero tras un altercado mediático con Carlos Alcántara no fue considerado por el ahora también director.

Ricardo Mendoza y Carlos Alcántara son parientes por parte de madre.

“Va a haber una más. Yo iba a actuar en esa cuatro (cuarta película); es más, iba a ser protagonista, pero recientes hechos han hecho que ellos quieran prescindir de mí, y, lógicamente, yo de ellos. Tuve una reunión con esas personas y me metieron un floro: ‘Vamos a tomar otra ruta y ya no disponemos de tu personaje’”, contó, y agregó que esta decisión fue oportuna para él: “Qué bueno porque yo estoy tomando otra ruta en la que no pueden pagarme la plata que yo necesito. Yo venía con lo mismo”, precisó en su canal digital.