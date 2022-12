¿Cómo nació la amistad entre Gisela Valcárcel y Lucho Cáceres?

El actor Lucho Cáceres se convirtió en tendencia durante las últimas semanas gracias a que le ganó un juicio —en primera instancia— a la periodista Magaly Medina, quien le tendría que pagar 70.000 soles al artista por el delito de difamación, ya que lo llamó “escoria y basura”.

Dicho suceso originó que la conductora le respondiera al intérprete y le recordara las actitudes agresivas que tuvo con su equipo de producción y reporteros en el pasado. Además, los usuarios rememoraron la vez que una de sus mejores amigas del actor, Gisela Valcárcel, lo confrontó por creerse superior a Stephanie Valenzuela, una de las participantes de su programa, al negarse a cantar y bailar al su lado.

Inicios de Gisela Valcárcel en televisión

La empresaria Gisela Valcárcel nació en La Victoria hace 59 años. En 1980, hizo sus primeros pininos al trabajar bailando como vedette en Café Teatro de Lima para luego ingresar a “Risas y salsa” y “La gran revista”. No obstante, su éxito vino con la conducción de “Aló, Gisela” en 1987, show con el que llegó a hacer hasta 40 puntos de rating.

Luego de haber iniciado en Panamericana Televisión, la comunicadora pasó a América TV y viceversa. Desde ahí, no paró hasta producir sus propios realities en los 2000, tales como “La casa de Gisela”, “Bailando por un sueño”, “El show de los sueños”, “El gran show” y varios programas que la han llevado a tener la gran trayectoria artística con la que cuenta.

¿Cómo se conocieron Lucho Cáceres y Gisela Valcárcel?

Para sorpresa de muchos, el actor Lucho Cáceres y la conductora Gisela Valcárcel han tenido una amistad muy cercana desde que se conocieron en el año 1996, cuando la presentadora se lo cruzó en el canal América Televisión. Su relación traspasó las pantallas y, es por eso, que en más de una oportunidad se les vio juntos celebrando algún momento importante.

De acuerdo a las declaraciones que el popular ‘Kikín’ de “Mil oficios” le dio a “Día D” esto inició así: “Gisela me ve en el estudio 4 grabando ‘Mundo agrario’ y nos saludábamos. Me vio bailando, sin el terno, me vio en otro contexto y le dijo a su productora que me ofreciera ser modelo , y cuando me lo ofrecieron me parecía una oferta rara, no me veía ahí”.

¿Cómo fue la vez que Gisela Valcárcel y Lucho Cáceres tuvieron un intercambio de palabras?

Todo ocurrió en el 2019 cuando la conductora de “El gran show” buscó a su fiel amigo Lucho Cáceres para que acompañara en la puesta en escena a Stephanie Valenzuela; sin embargo, no contó con que el intérprete se negaría y, de tal forma, ofendería a Gisela Valcárcel.

La dueña de GV Producciones afirmó: “¿Saben? Hemos llamado a medio Lima y un actor me escribió y me dijo: ‘¿Es una broma? ¿Quieren que yo esté con Tefi Valenzuela’. Qué mal ejemplo. Los actores se creen únicos e intocables, a veces y no todos”. Horas más tarde, el artista le respondió con todo a la popular ‘Señito’: “¡Fui yo, yo dije: ‘NO’! Uno es libre de elegir cuándo y dónde estar. Y sí, hay situaciones que me parecen una falta de respeto”.