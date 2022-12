Gisela lanza indirecta a Magaly Medina: “Cuando se mencionan aquí a un notario, arde Troya”

No suelta a la ‘Urraca’. El último sábado 10 de diciembre se realizó la anticipada final de “El gran show”, que coronó como ganador a Gino Pesaressi. En medio de la algarabía del momento, Gisela Valcárcel llamó al notario Jaime Tucsio para que pudiera traer los resultados y anunciar al primer eliminado del reality de baile.

Fue aquí cuando la rubia presentadora aprovechó el momento para presuntamente lanzarle un ‘sablazo’ a Magaly Medina. ¿Cómo fue el momento? Conócelo aquí.

¿Qué dijo Gisela Valcárcel?

La ‘Señito’ recibió al notario del programa entre risas, señalando que cada vez que menciona a un hombre de leyes en su show, se llena de problemas. “ No me hable usted de notario, por favor, señor Armando. Hasta Melissa se ríe porque él quiere ponerme cabe y que uno se caiga... Es que cuando se mencionan aquí a un notario, arde Troya. Pero yo tengo mi notario que me dura un minuto, pero como todo en la vida ”, bromeó Gisela.

¿Qué dijo Tilsa Lozano?

La exconejita de Playboy quiso intervenir en el momento para mencionar a Giuliana Rengifo, debido a sus anteriores romances con notarios, e incorporarla en la broma; sin embargo, no esperó que la rubia interrumpiría su comentario.

“Gisela, tranquila que Giuliana ya no está…”, dijo la esposa de Jackson Mora. “Por favor, no. Por favor vamos a la lectura”, intervino de inmediato la conductora, que se mostró algo incómoda.

Gisela Valcárcel interrumpió a Tilsa Lozano cuando emitía un comentario sobre Giuliana Rengifo. Foto: composición/captura América TV

Gisela desaprueba ‘beso’ de Facundo González tras victoria de Argentina: “Ha sido demasiado”

En medio de esta locura, el argentino abrazó y besó con mucha emoción a la ‘señito’, por lo que el momento se convirtió en viral rápidamente. Sin embargo, la presentadora demostró su ‘disconformidad’ con la celebración del participante de su reality mediante sus redes. “Ha sido demasiado (risas). Te pasaste”, indicó la presentadora. VIDEO: Instagram Gisela Valcárcel.

¿Por qué Gisela no asistió a la boda de Tilsa Lozano?

En la penúltima gala de “El gran show”, Gisela Valcárcel decidió pronunciarse sobre su ausencia en la comentada nupcia de Tilsa Lozano y Jackson Mora, pues todos esperaba su llegada a la ceremonia, pero esto no se dio.

La ‘Señito’ se disculpó por haber brillado por su ausencia y explicó el motivo de su falta. “No iba a llegar sola”, refirió.