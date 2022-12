Ethel responde a Magaly tras criticar su ‘vientre abultado’: “De pancitas no puedo hablar”

Es harto conocido en el medio peruano que Magaly Medina y Gisela Valcárcel mantienen un enfrentamiento mediático desde hace casi dos décadas, por lo que en cada uno de sus programas suelen dejar duras indirectas. Sin embargo, en el último tiempo, la ‘Urraca’ también apuntó sus balas contra Ethel Pozo, hija de la ‘Señito’, desde que se volvió presentadora de “América hoy”.

Una de las últimas críticas de la figura de ATV hacia la ahora esposa de Julián Alexander fue acerca de su peso, pues en los últimos días había notado un incremento en su vientre. La presentadora indicó que la hija de la ‘Gise’ se habría descuidado, por lo que esto empezaba a notarse frente a las cámaras.

Ethel Pozo responde a Magaly por críticas a su peso

Y aunque se esperaba una contundente respuesta por parte de Ethel Pozo, esta tomó con buen humor los comentarios de Magaly Medina y aseguró que no puede hablar de ‘pancitas’ porque la comida suele jugarle una mala pasada.

“De pancitas no puedo hablar porque cada vez que me como un puré me sale. Mírame, imagínate que yo hable de pancitas”, indicó entre risas.

Ethel Pozo desaprobó presencia de Anthony Aranda en “EGS”

Luego de que Melissa Paredes anunciara que Anthony Aranda sería su refuerzo para la final de “El gran show”, Ethel Pozo sorprendió al alzar su voz de protesta y negarse a este hecho. La conductora señaló que esto le jugaría mal a la competidora, lo que al final terminó sucediendo.

Ethel Pozo desaprueba aparición de Anthony Aranda en "El gran show". Foto: composición LR/ATV/Melissa Paredes/Instagram. Video: América TV

“Es una jugada en contra. No hay forma de separar a la persona del baile. Es inevitable que, entre la vida personal, ¿por qué lo eligió a él y no a otro bailarín?”, precisó.