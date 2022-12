Ethel Pozo arremete contra su producción y manda a pausa tras desperfecto en el set

Ethel Pozo demostró su molestia públicamente luego de que la hornilla de la cocina que tienen en “América hoy” presentara fallas. Aunque el chef invitado no se quejó por el inconveniente, la conductora arremetió contra la producción. “ Ya ni hay fuego. No, esto no es justo. (…) Mira, a la hornilla le falta mantenimiento. No, no podemos hacer así”, expresó.

No obstante, la conductora no quiso continuar con el bochornoso momento en vivo, por lo que pidió rápidamente que manden a corte comercial para que el personal del magazine intentaran arreglar el problema. “Perdón por esto. Vamos a un corte pues, porque la hornilla, no pues” , indicó.